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男人不該打女人！聽聞調酒師毆女友 他憤殺對方判關13年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子楊蔡蓂葦僅聽聞調酒師辛家豪毆打女友，認為男人不應該打女人，他為替人討公道痛毆並持刀殺死辛，一、二審依殺人罪判他16年徒刑，被撤銷發回更審，更一審依殺人罪改判13年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

楊蔡蓂葦無業但已婚，育有1子。檢方指控，死者辛家豪在夜店擔任吧檯經理兼調酒師，與在酒店工作的劉姓女友同居台北市廈門街出租套房；2018年1月27日，劉女下班和閨密去KTV飲酒、唱歌，天亮返家，辛不滿質問劉女，劉女向閨密抱怨。

劉女說，當天早上遭辛毆打，她10點多以用微信向黃姓閨密泣訴被打，當時黃女正和楊蔡蓂葦等人在唱KTV，一行人便鼓譟要教訓辛。楊蔡蓂葦強奪劉女手中鑰匙找人，他和其他友人侵入辛家開扁。

楊蔡蓂葦因辛家豪反抗，盛怒之下，拿起現場刃長14公分的水果刀刺擊他的背、胸、頸等多刀，辛雖被送醫，但因多發性銳器刺創，造成血氣胸，休克死亡。案發隔天，楊蔡蓂葦在警方策動下投案，他坦承犯行，一、二審皆依殺人罪判楊蔡蓂葦16年徒刑。

更一審指出，楊蔡蓂葦雖在案發前有大量飲酒，但根據鑑定結果，認為辨識及控制能力沒有顯著降低，不符合減刑要件，審酌楊蔡蓂葦和辛家豪間並無宿怨，只因聽聞辛家豪毆打女友，認為男人不應毆打女人就持刀殺人，刺擊次數頗多、下手力道猛烈，手段與情節殘暴重大。

更一審認為，楊蔡蓂葦自幼家庭功能不健全，人格發展歷程、人格特質難用一般常人標準度量，考量他坦承犯行，犯後態度尚稱良好，並已陸續給付被害人家屬35萬元，改判13年徒刑；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子楊蔡蓂葦（前）拿水果刀殺死調酒師辛家豪。圖／聯合報系資料照片
男子楊蔡蓂葦（前）拿水果刀殺死調酒師辛家豪。圖／聯合報系資料照片
男子楊蔡蓂葦拿水果刀殺死調酒師辛家豪。本報記者/翻攝
男子楊蔡蓂葦拿水果刀殺死調酒師辛家豪。本報記者/翻攝

殺人 女友 最高法院

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