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前桃園議員陳賴素美詐領助理費785萬 一審判2年

中央社／ 桃園30日電

民進黨前立委陳賴素美涉嫌在擔任桃園議員期間詐領助理費新台幣785萬餘元。桃園地方法院考量她把錢大多用在選民服務，且全數繳回，判處有期徒刑2年、緩刑5年，褫奪公權3年。

陳賴素美曾任桃園縣第16屆、17屆議員，以及桃園市第1屆議員，任期自民國95年3月1日至105年1月31日；她在105年轉任立委，但在108年黨內初選落敗，無法爭取連任。

桃園地方法院判決指出，陳賴素美擔任桃園縣第16屆議員期間，將2名助理的薪資以低薪高報方式，向桃園縣議會詐領13萬8200元助理費；第17屆議員期間，找來羅姓女子、傅姓男子和姜姓男子當「人頭助理」，並將3名實質助理薪資低薪高報，詐領助理費581萬8002元。

判決指出，陳賴素美擔任桃園市第1屆議員期間，持續以羅女、傅男和姜男當人頭助理，同時將1名實質助理薪資低薪高報，詐領助理費190萬3000元；總計陳賴素美3任議員任期間，共詐領助理費785萬9202元。

判決指出，陳賴素美供稱，是因為選民服務開銷過大才犯案、心中痛苦多年；考量陳賴素美將不法所得大多用在基層服務、弱勢關懷及紅白帖等選民服務，且與3名人頭助理在偵訊時坦承犯行，犯後態度良好也繳回全數犯罪所得，予以減刑。

桃園地院昨天依涉犯貪污治罪條例等罪，判處陳賴素美有期徒刑2年、緩刑5年，得向公庫支付30萬元，褫奪公權3年。羅女、傅男和姜男皆為有期徒刑1年11月、緩刑5年，得向公庫支付3萬元，褫奪公權3年。全案可上訴。

民進黨前立委陳賴素美涉嫌在擔任桃園議員期間詐領助理費新台幣785萬餘元。本報資料照片
民進黨前立委陳賴素美涉嫌在擔任桃園議員期間詐領助理費新台幣785萬餘元。本報資料照片

桃園 議員 薪資 民進黨 貪污

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