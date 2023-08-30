im.B涉案綠營權貴未偵查？ 北檢：另案偵查中

台北地檢署29日偵結im.B吸金詐騙案，檢方依涉犯詐欺、銀行法、洗錢防制條例等罪嫌起訴負責人曾耀鋒（化名曾國緯）等31人，行政院副院長鄭文燦、立委陳歐珀曾遭指控，涉嫌與im.B主嫌曾國緯曾有密切往來，北檢今再次回應，相關案件均另案偵辦中。

昨日北檢偵結透過P2P網路平台借貸吸金逾90億元的im.B案，起訴曾耀鋒和張淑芬等31人。不過，先前不少政治人物涉嫌與曾耀鋒有所往來，前立委黃國昌昨天質疑，起訴範圍僅限於非法吸金部分，至於涉及政治人物方面則隻字未提。

北檢今天發出新聞稿回應，媒體報導所指部分政治人物是否涉有相關不法，或曾耀鋒另以某市地重劃案吸金詐騙等節，均另案偵辦中，尚未偵結。