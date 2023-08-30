快訊

女大生板橋等公車遭冷氣砸頭身亡 獲犯罪被害補償金額出爐

台東名店「榕樹下米苔目」不關了？傳阿嬤過世 歇業變羅生門

「不斷長大的腫瘤教會我的事」卵巢癌妻與夫安寧病房對話 成了最美的道別

背46命！城中城縱火婦二審改判「殺人罪」 1理由逃死刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46死43傷，涉嫌縱火的婦人黃格格一審被依放火燒毀住宅罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，高雄高分院今二審宣判，黃改依殺人罪判刑，但合議庭認黃僅是「間接故意」，不符「情節最重大之罪」，不以最重的死刑量刑，刑度仍維持一審的無期徒刑，褫奪公權終身。

根據當時檢方起訴內容，檢方認為黃格格是最後離開城中城大樓1樓隔間，且縱火前，曾傳訊給郭姓男友「你想看的事情，我一定做給你看」、「這一次一定不會騙你」，被檢方認定有故意犯意，依46條殺人罪、放火燒毀他人住人等罪起訴，並求處極刑。

高雄地院法官認為黃沒有加害住戶動機，且罹難者多住於6至11樓，距離起火點至少20公尺，火勢是因起火點旁停放數十輛機車，加上城中城防火門未發揮作用，才導致濃煙透過樓梯、電梯井快速流竄，認定黃無殺人故意，不成立殺人罪，僅依放火罪量處最重的無期徒刑。

案經上訴二審，高雄高分院合議庭縱合事證，認為黃格格案發前曾傳訊給郭姓男友「你要敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的」、「你敢瘋我就陪你瘋」、「不然我們來玩一次看看啦」、「你想看到的事情，我絕對會做給你看」。

另依據台灣司法心理學會鑑定結果，發現黃格格性格衝動，報復心強，同理心低，還曾有教唆她人丟擲汽油彈的前科，即便無殺人的直接故意，但她將沉香餘燼丟在沙發上，使沙發起火延燒整棟大樓，仍有殺人的不確定故意，改依殺人罪論處。

刑法放火罪刑度，為7年以上有期徒刑或無期徒刑，殺人則為10年以上有期徒刑或無期徒刑、死刑，雖殺人可處死刑，量刑較放火罪為重，但合議庭認為黃格格僅是「間接故意」殺人，不符合公政公約的「情節罪重大之罪」，不能科處死刑。

合議庭考量黃格格有低度教化可能，因此以殺人罪最重的無期徒刑量刑，因無期得服刑滿25年才得假釋出獄，依據黃格格年紀，等她假釋時也已近78歲高齡，無期徒刑已具有悛悔實據。

今有胡姓死者家屬到高雄高分院，聽聞黃格格仍未判死極為不滿，認為若未給黃處以極刑，是否未來只要心情不好，大家都能放火燒毀住宅，反正也不會判死，台灣常以聯合國兩公約不判死，但台灣又非聯合國成員，黃格格應處死刑「以命償命」，

高雄城中城大火釀四十六死慘劇，涉嫌縱火的婦人黃格格目前在押。記者張議晨／攝影
高雄城中城大火釀四十六死慘劇，涉嫌縱火的婦人黃格格目前在押。記者張議晨／攝影
2021年10月14日，高雄市城中城大樓深夜火災，釀46死43輕重傷。本報資料照片
2021年10月14日，高雄市城中城大樓深夜火災，釀46死43輕重傷。本報資料照片

殺人 黃格格 死刑 縱火 高雄城中城

延伸閱讀

釀高雄城中城大火背46條命 縱火婦黃格格二審逃死

城中城大火將二審宣判 主嫌黃格格9月4日起再延押

海豚灣戀人童星王欣逸殺死人判關17年通緝中 共犯最終判決也出爐了

影／台南殺警案後1年 警政署今派員祭拜家屬盼判凶嫌死刑

相關新聞

釀高雄城中城大火背46條命 縱火婦黃格格二審逃死

高雄鹽埕區城中城大樓前年10月14日深夜發生大火，造成46死43傷，涉嫌縱火的婦人黃格格一審被依放火燒毀住宅罪判處無期徒...

背46命！城中城縱火婦二審改判「殺人罪」 1理由逃死刑

高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46死43傷，涉嫌縱火的婦人黃格格一審被依放火燒毀住宅罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，高雄高分...

被人錄影檢舉違停收罰單 他不服氣...法官看過影片判撤銷

張姓男子開車行經基隆市安一路一處路口，被人錄影檢舉違規停車，收到600元罰單，不服處分提起行政訴訟。基隆地方法院勘驗檢舉...

台商薛楨純「講幹話」被當共諜？ 法院更二審再逆轉判他1年2月

台商薛楨純被控兩度向調查局新北市調查處賴姓調查官以交換情報為由，協助中國官員刺探法輪功創始人李洪志父女的入出境的資料，一...

曾耀鋒im.B案吸金90億五千人受騙 9月1日移審

台北地檢署偵查im.B吸金詐騙案，昨天偵結、起訴母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒共31人，並認定犯罪集團以假債權吸金逾90...

女大生板橋等公車遭冷氣砸頭身亡 獲犯罪被害補償180萬

今年7月20日21歲黃姓女大學生在新北市板橋區捷運新埔站前等公車時遭高處墜落冷氣機砸中身亡，法務部與犯罪被害人保護協會協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦