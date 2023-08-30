背46命！城中城縱火婦二審改判「殺人罪」 1理由逃死刑

高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46死43傷，涉嫌縱火的婦人黃格格一審被依放火燒毀住宅罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，高雄高分院今二審宣判，黃改依殺人罪判刑，但合議庭認黃僅是「間接故意」，不符「情節最重大之罪」，不以最重的死刑量刑，刑度仍維持一審的無期徒刑，褫奪公權終身。

根據當時檢方起訴內容，檢方認為黃格格是最後離開城中城大樓1樓隔間，且縱火前，曾傳訊給郭姓男友「你想看的事情，我一定做給你看」、「這一次一定不會騙你」，被檢方認定有故意犯意，依46條殺人罪、放火燒毀他人住人等罪起訴，並求處極刑。

高雄地院法官認為黃沒有加害住戶動機，且罹難者多住於6至11樓，距離起火點至少20公尺，火勢是因起火點旁停放數十輛機車，加上城中城防火門未發揮作用，才導致濃煙透過樓梯、電梯井快速流竄，認定黃無殺人故意，不成立殺人罪，僅依放火罪量處最重的無期徒刑。

案經上訴二審，高雄高分院合議庭縱合事證，認為黃格格案發前曾傳訊給郭姓男友「你要敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的」、「你敢瘋我就陪你瘋」、「不然我們來玩一次看看啦」、「你想看到的事情，我絕對會做給你看」。

另依據台灣司法心理學會鑑定結果，發現黃格格性格衝動，報復心強，同理心低，還曾有教唆她人丟擲汽油彈的前科，即便無殺人的直接故意，但她將沉香餘燼丟在沙發上，使沙發起火延燒整棟大樓，仍有殺人的不確定故意，改依殺人罪論處。

刑法放火罪刑度，為7年以上有期徒刑或無期徒刑，殺人則為10年以上有期徒刑或無期徒刑、死刑，雖殺人可處死刑，量刑較放火罪為重，但合議庭認為黃格格僅是「間接故意」殺人，不符合公政公約的「情節罪重大之罪」，不能科處死刑。

合議庭考量黃格格有低度教化可能，因此以殺人罪最重的無期徒刑量刑，因無期得服刑滿25年才得假釋出獄，依據黃格格年紀，等她假釋時也已近78歲高齡，無期徒刑已具有悛悔實據。

今有胡姓死者家屬到高雄高分院，聽聞黃格格仍未判死極為不滿，認為若未給黃處以極刑，是否未來只要心情不好，大家都能放火燒毀住宅，反正也不會判死，台灣常以聯合國兩公約不判死，但台灣又非聯合國成員，黃格格應處死刑「以命償命」，