曾耀鋒im.B案吸金90億五千人受騙 9月1日移審

台北地檢署偵查im.B吸金詐騙案，昨天偵結、起訴母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒共31人，並認定犯罪集團以假債權吸金逾90億元。全案目前5人在押，預計9月1日移審台北地院分案後，隨即召開羈押庭。

檢方偵辦im.B案共發動4波搜索、約談，全案陸續聲押6人獲准，包括曾耀鋒、曾的女友張淑芬、曾的父親曾明祥、集團財務主管潘志亮、集團新竹營業處長陳振中、集團「大帳房」顏妙真6人，其中，曾明祥已裁定20萬元交保。

檢察官月前對在押被告聲請延長羈押禁見，押期到9月4日期滿，因此，檢方預計9月1日將5名在押被告移審台北地院，再分案由法院金融庭審理。

銀行法規定，犯罪所得超過1億元的刑責，為有期徒刑7年起跳，屬於重罪，犯罪嫌疑人涉重罪有逃亡可能，檢方認定im.B集團不法獲利90億元，曾耀鋒等人未來刑責必不低，他們移審後是否交保？法界評估不樂觀，仍視分案後由法官審酌。

起訴書指出，曾耀鋒因槍砲案遭通緝，2017年與曾明祥、張淑芬開設im.B平台，對外佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購。

公司出借的款項，都是投資人投入的資金，集團對外誆稱將以年息百分之9到13、保證期滿可兌回本金吸金，用發行假債權方式詐財，但後金補完前金資金即乾涸，為典型「龐氏騙局」。

檢方認定，集團2016年6月至2023年5月遭查辦前，7年吸金90億916萬8900元，被害人高達5000人，有537人提告，犯罪行為及妨害金融交易甚鉅，案件偵辦中，還不斷傳出曾耀鋒以假名「曾國緯」在外招搖撞騙、結識權貴。