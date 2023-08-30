酒駕案死者家屬 拒國民法官獲准

賴男涉嫌酒駕撞死婦人，家屬目睹車禍現場，擔心悲傷遭消費，拒絕國民參審。記者蕭雅娟／翻攝 賴姓男子涉嫌酒駕，撞死過馬路的六十九歲蘇姓婦人，死者家屬及賴男日前均聲請不行國民參與審判。士林地方法院審酌，死者家屬渴求不受外界干擾撫慰心靈創傷時刻，賴男也認罪，裁定不行國民參與審判。

五十五歲賴男今年一月卅日晚間，涉嫌酒後駕駛ＢＭＷ高速逆向行駛，撞上過馬路蘇婦，蘇婦當場失去生命徵象送醫不治，兒子媳婦及孫女目睹現場；全案為士林地方法院首件適用國民法官法案。

賴男日前出庭認罪，稱檢察官認為符合自首要件，若依法減刑，量刑上無死刑、無期徒刑、十年以上重罪之爭議，無彰顯國民參與審判價值重要意義，且家屬不希望國民參與審判，擔心案件須額外承受社會高度關注，對被害人家屬造成二度傷害，聲請不行國民參與審判。

死者家屬同樣聲請拒絕國民參審，不願悲傷被消費。告訴人指出，國民法官新制全國矚目，本案為士林地院首例適用案件，每個審理步驟，皆可能吸引媒體採訪高度關注。加上本案事發在年節後的第一天上班日，家人卻目睹至親意外，難以想像日後鎂光燈下的壓力。

士院指出，檢辯雙方對量刑存有歧見，但基於維護人性尊嚴及建立溫暖而富人性的司法訴訟制度，是憲法上的誡命，家屬殷切期盼一段寧靜、不受外界干擾的撫慰心靈創傷時刻，法院不能漠視，裁定不行國民參與審判。