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台版柬埔寨詐騙案將審結 56警法庭戒護24嫌

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台版柬埔寨求職詐騙囚禁案，「茶董」陳樺韋（中）坦承全部犯行。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙囚禁案，「茶董」陳樺韋（中）坦承全部犯行。記者蕭雅娟／攝影

台版柬埔寨求職詐騙案釀三人死亡，士林地方法院昨首度一次提解廿四名在押人犯，共出動四十名法警戒護，並由新北警方支援十六名警力，持M4A1突擊步槍、MP5衝鋒槍全程警戒。全案預計明日辯論終結，將諭知宣判期日。

此案為第一起詐團暴力凌虐求職者致死案，六十一人遭拘禁凌虐，其中三人慘死遭棄屍，震驚全台。去年十一月一日曝光，五十八人獲救，多人被迫服用摻入ＦＭ二泡麵。該詐團經查詐欺超過二百人，詐騙金額約四億元。

士院以「矚重訴」案件審理詐團第一波控員、幹部傅榆藺、陳樺韋等廿九人八個月，昨為了開示共同證據，齊聚其中廿五被告在法庭，包含廿四人在押。另涉遺棄屍體罪邱男等四人已辯論終結。

據悉，士林地方法院成立卅九年，首次同一案件提解多達廿四名人犯，並請求友軍支援。除士院廿五名法警，台北地院出動十名法警、高等法院出動五名法警，新北警方則出動刑警大隊八人、保安大隊霹靂小組八人支援，戒護法警、警力達五十六人。

廿四名在押被告每人由兩名警力戒護入座，身旁有辯護人陪同，法庭門口由霹靂小組持M4A1突擊步槍、MP5衝鋒槍警戒。

詐團成員分涉犯組織犯罪條例、私行拘禁致死、加重強盜、非法使人施用毒品、私行拘禁、遺棄屍體、加重詐欺及洗錢罪。傅榆藺否認拘禁致死和加重強盜罪，柯男否認非法使人施用毒品罪，負責派車吳男、及涉當控員的鄧男否認犯行，其餘陳樺韋等人均認罪。

被害人均請求法院從重量刑，對狠心拘禁、凌虐被害人致死者，請求無期徒刑。一名詐欺被害人兒子說，母親遭騙千萬抑鬱寡歡，犯嫌空言認罪，少數人提出每月幾千元賠償方案，意圖獲較輕量刑。全案今續開庭。

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