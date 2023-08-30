醫院員工竊個資 詐團冒領動滋券

台中市考姓男子委由林姓女友，取得的林新醫院病患個資，冒名申請動滋券，刑事局中打搜索後帶回偵辦。記者陳宏睿／翻攝

桃園地檢署偵辦詐騙集團，發現成員考姓男子非法持有近七百筆病患個資，其中四十八筆被冒名申辦教育部體育署核發的「青春動滋券」後網拍得利；檢警查出台中林新醫院病房客服員林女涉洩露病患個資給考男，依詐欺、偽造文書、違反個人資料保護法等罪起訴二人。

檢方認為二人惡意盜用個人資料，嚴重損及被害人權益並濫用政府設立動滋券美意，惡行非輕，建請法院從重量刑，並向法院聲請羈押禁見考男獲准。

刑事局中打去年底破獲以曾姓男子為首詐團，追查出詐團使用的「ＤＭＴ（境外電話轉接器）」與「貓池（簡訊認證設備）」等機房設備，來自有詐欺前科廿七歲考姓男子。

桃園地檢署檢察官賴穎穎七月十一日指揮刑事局與桃園警方搜索帶回考男，意外發現考男手上握有林新醫院大批病患個資，還利用個資在體育署網站申請「青春動滋券」，取得ＱＲ碼後，在網路販售牟利。

經查考的林姓女友（廿七歲）在林新醫院擔任病房客服員，涉趁上班時間以手機拍攝醫院內部系統資料庫相關病患個資，傳送給考姓男子。

檢方七月廿五日再度指揮警方前往林新醫院搜索，清查全院流出病患個資數量，發現林女洩漏病患個資總計六九六筆，其中四十八筆遭冒用成功申請動滋券。

檢警查出，考男本想利用個資申請文化部發放的成年禮金一二○○點文化幣，但因無患者雙證件申請未果，轉向教育部體育署核發十六至廿二歲，每人五百元的「青春動滋券」，冒用醫院病患個資申辦後，再透過拍賣網站販售得利。

林新醫院表示，林女案發後已請辭，院方配合檢警調查，事後召開專案檢討會議，針對病患個資管控流程，重新檢討安全機制，避免類似狀況再發生。