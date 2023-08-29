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桃園地院國民法官參審案 男弒舅後首度鬆口「我很抱歉」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園錢姓男子不滿同住數月的劉姓小舅以「廢物、俗辣」等言語冷暴力對待，去年聖誕夜再起衝突竟持刀弒舅，依殺人罪起訴，成為桃園地院第1起選任國民法官參審案件。法院今天繼續開庭審理並進行言詞辯論，國民法官探詢錢男犯案迄今不曾聯絡也未向家屬致歉的說法，錢則首度鬆口致歉「我很抱歉，傷大家很深，非常遺憾」；審判長諭知30日進行評議程序，9月1日下午宣判。

起訴指出，27歲錢男由於無業、整天關在房內打電玩遭劉姓小舅碎念「靠媽你什麼都不是、沒用」並多次以「你姓錢不姓劉憑什麼住這」要他搬出去獨立，雙方積怨已久。去年12月24日晚間近9點，因電燈未關甥舅再起爭執，錢憤而返回房內，雙手戴上布手套將預藏刃長23公分切肉刀，以黑色膠帶纏繞固定右手上，走出房門與小舅扭打並朝頸部、胸口刺、砍20處，致小舅失血過多，送醫前身亡。

死者長女泣訴，爸爸自2年前奶奶猝逝後，開始照顧失智的爺爺，原本往來租屋處與龜山區爺爺家，後來因愛犬及同居伴侶相繼離世，去年8月為離開傷心地搬回爺爺家並睡在客廳沙發上，平日煮飯也會照料姑姑整天待在房內打電玩遊戲的錢姓兒子，由於爸爸認為錢男從小被奶奶及姑姑寵溺，以致高中畢業多年還賴在家，擔心姑姑老年還要照料兒子才會介入管教，沒想到下場卻是被砍死。

死者長女說，案發前3個月，曾因錢夜班返家使用電燈未關影響睡眠，雙方為此起口角甚至大打出手，翌日晚，錢曾傳訊告知，她爸爸有暴力行為，並因此懷恨在心，直到案發前1個月錢又傳訊再提「9月的衝突沒解決，這仇恨感無法平撫」她為此與錢溝通疏導許久未果，沒想到會發生憾事，希望法官判處無期徒刑，給僅存的家人一個好好生活的未來。

6號國民法官及3號備位國民法官分別訊問錢男「犯案迄今有什麼想說的？」、「劉姓死者案發前敲門時，你在想什麼？」錢分別回說，我很抱歉，傷大家很深，非常遺憾；當下我想如小舅所求、就是打鬥，不過昨天看了檢察官所提是的小舅傷勢及解剖照片，才知道自己做了很可怕的事。

錢男最後說，他不是那麼惡劣，親人直指他不關心同住的外公和外婆非事實，就像指責他一不滿就拿刀也非事實，3至4年前拿刀對著大舅是因受到威脅，他非壞人，只希望家裡不要有隨意罵人的情況發生，全是小舅激他「你敢和我單挑嗎」，他說「我輸給自己的仇恨，讓我的表姊妹失去親人，我同樣也失去一切，不知道如何挽回。」

桃園地方法院今天繼續審理第1起選任國民法官參審案件，審判長諭知30日進行評議程序，9月1日下午宣判。記者陳恩惠／攝影
桃園地方法院今天繼續審理第1起選任國民法官參審案件，審判長諭知30日進行評議程序，9月1日下午宣判。記者陳恩惠／攝影

國民法官 桃園 殺人

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