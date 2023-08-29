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明星檢察官與im.B曾耀鋒多次餐敘？台高檢公布行政調查結果

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

立委今年5月爆料有明星檢察官多次與im.B主嫌曾耀鋒（化名曾國緯）同桌飲宴，事關司法人員風紀操守。台高檢今公布行政調查結果，認定該檢察官於2020年3月11日、2021年11月3日，兩度在不知情下與曾男同桌，且未受任何招待，而有損及司法形象情事。

台高檢指出，外界指稱該檢察官另於2020年9月18日，於北市旬採鮨處中山店與曾耀鋒餐敘，經比對相關人等手機通訊軟體對話紀錄，曾男雖於前一日曾提醒該檢察官出席，但依當天出席者訪談結果及卷內相關資料，該檢察官事後並未出席，因此並無違反倫理規範或有何不當。

至於2020年3月11日、2021年11月3日兩次餐敘，經查前者該檢察官受友邀約出席，事前不知曾男會到場，當時手上也無承辦曾男相關案件；後者出席人數眾多，該檢察官未與曾男同桌，同時自備酒品到場。

台高檢表示，兩次餐敘相隔超過一年半以上，非密集聚會，符合一般民間禮俗，客觀上也無從預期曾男日後將發生刑事案件，也查無事證足認該檢察官當時知悉曾男有無刑事案件或訴訟糾紛存在，難以認定上述兩次餐敘屬不當飲宴，而損及司法公正、中立、廉潔、正直形象或名譽。

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立委爆料有明星檢察官多次與im.B主嫌曾耀鋒（上銬者）飲宴，台高檢行政調查後認定並無不當。圖／聯合報系資料照片
立委爆料有明星檢察官多次與im.B主嫌曾耀鋒（上銬者）飲宴，台高檢行政調查後認定並無不當。圖／聯合報系資料照片

檢察官 司法 曾耀鋒 im.B

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