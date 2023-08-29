台南議員蔡蘇秋金被控賄選 無從認定與選舉相關判無罪

台南市議員蔡蘇秋金、將軍區鯤鯓里長王燕宗等10人去年7月底在將軍宮廟涉發放白米及禮券而遭起訴，台南地院認為，該活動並非蔡蘇秋金等人為了選舉所辦，無從認定該物資與選舉相關；但王燕宗私下把物資交給李婦，要求她投票給自己有對價關係，王、李婦2人分處3年、2月。

判決指出，該愛心物資捐贈活動確實不是蔡蘇秋金等人為了選舉造勢，才假借名目刻意促成，無從認定該物資確與選舉相關，且可影響選民投票意向，難認蔡蘇秋金等人確有藉此次發放愛心物資機會對前來領取愛心物資民眾行賄的犯意，以及收受物資相關里民確有投票受賄行為，蔡蘇秋金等8人無罪。

至於王燕宗與李婦部分，王明知李婦並未領有物資領用券，不符合該愛心物資的發放資格，仍於活動結束後不久，親赴李婦住家，交付愛心物資一份給李婦，同時請託她在里長選舉時投票支持。而李婦當場收受，並允諾家中具有投票權者均會投票支持王。

台南地院指出，王燕宗確實未曾主動告知李婦上開物資實際上是由天靈慈善會所捐贈，且王確有利用交付該愛心物資給李婦的機會，告知李婦自己參選里長一事，進而要求李婦將選票投給自己，而李婦聽聞後明知王燕宗所交付物資為賄選對價，仍予以收受，事證明確。