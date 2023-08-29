她爆料徐乃麟有女朋友、籌措賭場資金 法院重判1年半下場慘了

PUB女老闆楊強蓉曾向藝人徐乃麟租屋經營賭場，她向周刊記者爆料徐乃麟有女朋友、籌措賭場資金等，挨告加重誹謗罪嫌，檢方依法起訴，台北地方法院今依散布文字誹謗罪判楊強蓉1年6月徒刑，可上訴。

楊強蓉2016年5月至8月向徐乃麟租屋，和徐的女性友人董子綺共同經營賭場，因不滿董女控訴她詐賭，便向周刊記者爆料董女是徐乃麟的女朋友、徐乃麟支持及參與董女經營賭場、參與麻將賭局，且徐乃麟曾親口說為董女提供鑽表、愛馬仕名牌包典當幫忙換票等。

楊強蓉提出鑽表、名牌包的照片取信記者，而周刊報導指出「賭場是董女經營，徐從頭到尾都知情，還曾開支票、典當鑽表及名牌包幫董女籌措賭場資金，涉入程度極深」、「至於經營賭場的龐大資金，部分還是徐乃麟出的」、「徐乃麟對外都表示跟董女不熟，不過她（指楊強蓉）親耳聽到董女自稱，徐就是她的男朋友」等語。

徐乃麟向台北地檢署提告，檢方偵結依加重誹謗罪嫌起訴，楊強蓉否認犯行，供稱她沒有向記者稱徐乃麟協助董子綺經營賭場、參與賭局、開立支票及籌措賭資等，這些是記者曲解語意而自行撰擬的，另她說徐乃麟與董子綺有男女朋友關係，有照片、錄音、證人為證，她已盡查證義務，沒有誹謗徐乃麟的惡意。

台北地院認為揚強蓉確實對記者傳述徐乃麟和董子綺是男女朋友、經營賭場、典當鑽表及名牌包等，足以使一般人認為徐乃麟有不正當感情關係、涉及非法等不名譽形象，對徐的聲譽產生負面影響。

判決指出，徐乃麟是知名公眾人物，各界自然關心他的私下是否與螢光幕前的形象迥異，感情狀態、是否涉及賭博不法，雖屬私德但仍是可受公評之事，但楊強蓉向媒體傳述貶抑徐乃麟名譽的不實言論，確實有誹謗惡意，毫無正當性，對徐乃麟名譽造成難以挽救、彌補的毀損。

徐乃麟向法官表示，他只是出租房屋給楊強蓉，自2016年開始歷經人生最黑暗的時刻，受到鋪天蓋地不實的抹黑、打擊，他的形象、事業、配偶、孩子、家庭都受到傷害，大量帶也被質疑，期待楊強蓉能懸崖勒馬，若楊女能悔過認錯，他願意給予機會，但若楊強蓉執迷不誤，盼法院能從重量刑。

法院認為徐乃麟僅因出名而遭中傷，實屬無辜，楊強蓉以張冠李戴的手段，讓徐有理說不清，審酌後判楊強蓉1年6月徒刑。