營建署大貪官靠前瞻計畫收賄7千萬 法院裁定850萬交保

營建署道路工程組前組長張之明被控透過立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍牽線，向廠商收賄、喝花酒、接受性招待、養小三，藉此護航業者取得前瞻計畫補助案和營建署自辦標案共84案，檢方昨依不違背職務行收賄及洗錢罪起訴張之明、張騰龍、業者陳登來等人，案件移審法院，台北地方法院今開接押庭，認為沒有羈押必要，裁定張之明850萬元、陳登來350萬元交保，可抗告。

檢方指控，張之明收賄及不正利益7567萬235元，接受飲宴、歡唱、花酒及性招待56次，幾乎是每兩周一次，甚至連外遇對象車貸、生活費都要廠商支付，是近年少數的大貪官，求刑時特地以「貪賄無藝，雁過拔毛」痛斥其貪婪。

檢方調查，自2017年起，政府推動前瞻計畫與內政部提升道路品質計畫，均由營建署道路工程組把關，張之明手握409.4億元預算，成為廠商巴結對象。

2017年間，有意申請營建署補助的信創及集得思工程顧問負責人陳登來，透過張騰龍結識張之明，向張表達有意行賄，張於是利用職務之便「指導」陳男全省6地共73件提案計畫。

陳與張之明搭上線後，案件審查成功率激增至九成，事後他依各計畫核定金額一定比例，提供6452萬元做為賄款，另有1000萬投資張之明與張騰龍在台東的黑蜆養殖場。

2020、2021年間，鑫城企業及晟暘科技負責人江俊昇，有意爭取營建署道路工程組自辦的「市區道路ＢＩＭ應用探討案」及「市區道路碰撞構圖研究管理計畫」採購案，多次招待張之明、詹加欣飲宴及花酒。2021年間，張之明甚至要求江男支付自己黃姓小三購車款及生活費共81.6萬元。

去年三月起，萮蘴工程顧問公司申請九件前瞻計畫提升道路品質補助案，負責人莊文傑擔心經驗不足向張之明求助，陸續招待張之明飲宴、喝花酒及性交易，張獲不正利益17萬2756元。

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