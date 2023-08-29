花蓮縣府媒體採購案 前副祕書長謝公秉等4人一審全無罪

花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內辦理「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，與10多家媒體、地方記者議價簽約蒐集輿情。花蓮地檢署依貪汙治罪條例的圖利罪起訴時任縣府副祕書長謝公秉等4人，花蓮地方法院歷經3年審理，認為檢方所提證據無法證明被告有圖利的主觀犯意，今天判決4名被告全部無罪。

謝公秉說，起訴是政治追殺，根本是莫須有之罪，感謝法院還清白；檢方將待收到判決書後，研議是否上訴。

傅崐萁擔任花蓮縣長任內，於2017、2018年，由謝公秉指示行研處新聞科與14家媒體的15名花蓮在地記者，以個人身分議價簽約蒐集輿情，兩年共辦理25件採購案。簽約記者在期限內繳交規定字數與篇數，與縣長施政相關的報導文章和影音檔案給縣府，每件標案可獲10餘萬至20餘萬不等金額。後來傅崐萁因炒股案入獄，蔡碧仲代理期間，周刊於2018年底揭露此事，爆出「收買媒體」爭議。

花蓮地檢署認為此案不論招標及決標、簽訂契約、履約及驗收過程，及後續未將決標資料按期彙送主管機關及刊登政府採購公報的行為，都違背政府採購法，使當事記者合計獲得475萬800元的不法利益，2020年8月依貪汙治罪條例圖利罪嫌，起訴謝公秉及時任行研處長林金虎、承辦黃姓科長、黃姓科員共4人。

花蓮地方法院合議庭今天判決4人無罪。合議庭指出，採購案經行政院公共工程委員會稽查後，雖認為招標、決標、簽約、履約、驗收過程或有大小不等的缺、疏失存在，但檢方所提證據，就4名被告辦理採購案的動機，是否為避免媒體報導花蓮縣政府負面消息，以及是否明知有違背採購法而圖利的主觀犯意，以及行為在客觀上是否該當違背法令等圖利罪構成要件等事項，不足以說服法院認定有罪，應為無罪諭知。

4名被告中，謝公秉於2018年9月離職，林金虎一度留在縣府，去年12月25日離職，黃姓科員也已離開，僅黃姓科長仍在職。採購案涉及的10多位記者，多數已離開媒體工作。

謝公秉表示，當年的起訴就是政治追殺、顏色起訴的莫須有之罪，感謝法官無畏政治權勢干預，秉於法理平反冤屈。他表示，對縣府幾位克盡職守，為民服務的同仁受到冤屈，更感不捨，如今雲開見日，終還清白。