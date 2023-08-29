im.B用假人假公司招攬投資人 檢方建議檢討現行P2P自律規範

im.B負責人曾國緯（本名本名曾耀峯）與張淑芬利用政府主管機關尚未納管P2P借貸之便，透過網路借貸平台外觀吸金逾90億元，今遭台北地檢署依法起訴。檢方指出，政府目前不直接納管P2P借貸平台貸款，採取銀行業者與P2P平台互相合作、自律模式，建議以本案為鑑，檢討現行自律規範不足之處。

起訴書指出，2018年，中央銀行曾針對部分國家對P2P借貸平台監管不足，可能衍生國際間詐騙、挪用資金及無力償還的風險及監管問題，撰文彙整他國經驗，提供政府監管制度訂定參考。

但是，相關政府部會並未積極應變P2P監管制度，目前政府也尚未明定納管P2P的主管機關，放任曾國緯等人上架假債權行騙。

檢方扣案資料中，曾國緯創設「台灣金金有限公司」、「金豐沛有限公司」與「金金興股份有限公司」等數家不存在的公司做為持票人。不僅如此，曾國緯捏造「金友乾」等相異名稱的192名虛偽認購人，再以虛假認購人名義轉讓債權給其他51名真實投資人。

換句話說，真實投資人從im.B平台網站所獲悉的投資情形與資訊，諸多都是由曾國緯等人捏造。

曾國緯於2015年創設不動產債權媒合平台、2018年間架設im.B借貸媒合互利平台網站，以「I’m bank.」自詡，在網路平台上架不動產債權及票貼債權等資金借貸方案，號稱投資報酬率達9％到13％不等，投資人期滿均可兌回本金。

起訴書指出，im.B名義上雖是由原始債權人出資與需要款項的借款人，由借款人提供不動產設定二胎或三胎方式，再運用P2P網路借貸平台外觀，拆分前述數筆不動產抵押權擔保之債權，提供投資人投資。

起訴書指出，投資人願意購買債權的原因，源於信任im.B上架的不動產債權背後，均有對應的實質不動產，即便借款人無法返還借款，仍可透過拍賣不動產獲償。可是，曾國緯、張淑芬等11人規避銀行法等相關規定，原始債權人並非金主，僅做為收款人頭，提供金流過水，款項全數流向曾國緯、川晟有限公司及台灣金隆公司的銀行帳戶內。

檢方指出，曾國緯、張淑芬及顏妙真以個資保護為由，拒絕提供借貸設定抵押或信託等相關文件給投資人；至於票貼債權方面，投資人無法得知該支票開立時間及票號等資訊，無法確認投資是否有跳票風險，造成投資人及平台之間資訊不對等。