台南議員蔡蘇秋金被控發白米、禮券涉賄 一審無罪

台南市議員蔡蘇秋金、將軍區鯤鯓里長王燕宗等人遭檢舉，去年7月底在將軍宮廟涉發放白米及禮券，被依涉違反選罷法等起訴，蔡蘇秋金等人強調該場次是天靈慈善會及立委林俊憲合辦慈善活動，到場僅是選民服務，與選舉無關。台南地院下午宣判，蔡蘇秋金獲判無罪，但王燕宗則判3年、褫奪公權2年。

蔡蘇秋金委任律師表示，蔡蘇秋金服務處到場協助，僅女兒及特助的陪同，且僅有她穿有其姓名的背心，但這是她日常生活的一部分。且據相關資料，該公益活動同步在東、南、安平、歸仁及關廟等區同步舉辦，並非針對將軍區2里而已。

律師認為，蔡蘇秋金自始至終未提到個人選舉，不但沒有行賄事實，客觀上也不會讓人誤解為選舉活動，因為她本身是議員，到場也是選民服務，主事者慈善會和立委。律師也說，之所以選定將軍2里發放物資兌換券，是慈善會所指定的，並非蔡蘇秋金所指定，且蔡蘇秋金選區橫跨好幾區，公開在廟方廣播發放物資，有違賄選秘密為之的常情。

王燕宗律師也說，現場是慈善會和林俊憲辦公室活動，不論依相關資料或民眾認知都是場社會救濟活動，與王或議員無關，也不可能跟選民間成立對價關係。

檢方認為，蔡蘇秋金所提供弱勢名單，何未向區公所索取中低收入戶名單，令人百思不解，與其他場次發放狀況不同，且綜合相關證人供詞等認蔡蘇秋金辦公室對其發放物資具有主導地位，且在現場蔡蘇秋金提及林俊憲的政績，並向民眾拜託支持，有賄選之嫌。