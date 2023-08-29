調查官涉im.B簽結 調查局：違反公務員服務法由督察處續查

Im.B吸金案今偵結，當初一名也有投資的曹姓調查官，遭指控以職務身分要求優先領回本金及收取利息，換取調查局不立案涉嫌瀆職，經台北地檢署偵辦，予以查無事證予以簽結。但曹男向家人推銷im.B收取佣金，另涉違反公務員服務法及公務員廉政倫理規範，檢方交由調查局行政懲處，調查局表示將由督察處進行後續查處。

該名涉案的曹姓調查官遭人告發後，經檢方調查，發現他確實以自有資金投資im.B約1200萬元，但無施壓平台人員，且今年4月24日他收受最後一筆8萬餘元利息時，當時im.B吸金案尚未爆發，因此沒有以調查官身分要求優先支付本金或利息情事。

此外，曹男雖有曾向家人推銷im.B，並從中分得1%佣金約2萬餘元，但對象僅止於父親和妻子，與違反銀行法向「多數人或不特定之人收受款項或吸收資金」的構成要件不符，因此並無涉犯銀行法刑責罪責。