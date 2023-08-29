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im.B用假債權擔保 捏造債權認購活絡假象

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」涉透過不動產債權和票貼債權等借貸方案，並運用P2P網路借貸平台，在網路上招攬民眾投資，吸金詐騙逾5千人，im.B平台借貸狀態不如預期，捏造平台的債權認購活絡的情形。

起訴書指出，2015年曾國緯創設不動產網站、2018年間架設im.B借貸媒合互利平台網站，以「I’m bank.」自詡銀行，在網路招攬民眾購買債權，號稱投資報酬率達9％到13％不等，期滿均可兌回本金。

im.B在設有台北、桃園、新竹及台中等4個營運處，由黃姓總監與數名處長及業務人員，負責招攬不特定民眾到im.B平台網站，投資平台上架的不動產債權及票貼債權等資金借貸方案。

檢方指出，im.B為了規避主管機關對經營銀行之收受業務的相關規範，對外佯稱，以原始債權人作為金主，先出借款項給借款人，由借款人提供不動產設定二胎或三胎抵押權，作為擔保。

不過，該平台不動產債權的認購情況不佳，從2019年11月起，im.B再推出票貼債權投資方案，主打廠商若有應收帳款支票尚未到期，此張客票可作為投資人認購的投資標的。同日，im.B創設不存在的投資人「載全人」認購票貼債權，形塑債權認購活絡的假象。

起訴書指出，曾國緯找來數人擔任台灣金隆公司的原始債權人，佯裝原始債權人已先出借款項給借款人，因此產生債權，再由借款人提供不動產或未到期的應收帳款支票作為抵押，最終再由im.B平台媒合不特定投資人投入的資金。換句話說，im.B以「後金補前金」手法，由前述的原始債權人僅提供個人帳戶，作為收款人頭帳戶，並無實質借出款項。

此外，平台業務主任詹皇楷委請大帳房顏妙真，用假投資人名義，偽造不實不動產債權續約合約，提供投資人認購，直到2022年8月至9月間，票貼債權陸續跳票。

主嫌曾國緯（上手銬者）。圖／聯合報系資料照片
主嫌曾國緯（上手銬者）。圖／聯合報系資料照片

投資人 應收帳款 曾國緯

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