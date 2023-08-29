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剛遞補上的新竹縣議員范振龍買票賄選 二審加重判3年2月無法緩刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

范振龍。圖／聯合報系資料照片
范振龍。圖／聯合報系資料照片

今年6月剛遞補上新竹縣湖口鄉縣議員范振龍，被控請託宗親以每票500元至1000元不等金額向選民買票，一審依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判刑2年，宣告緩刑5年，案件上訴，台灣高等法院今加重改判3年2月徒刑，褫奪公權4年，不得緩刑，可上訴。

范振龍2022年9月2日登記為新竹縣議員候選人，他為了求順利當選，請託宗親在新竹縣湖口鄉現金買票，以每票500至1000元不等金額，向有投票權的多位選民買票。

新竹地方法院一審依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判刑2年，宣告緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，向公庫支付100萬元，並提供120小時義務勞務，褫奪公權4年，沒收9萬5500元賄款。

案件上訴，范振龍坦承賄選，高院認為可依選罷法規定減刑，另認定范振龍賄選企圖影響選舉結果，嚴重破壞選舉制度選賢舉能的良善美意，影響建立民主政治基石，不能適用刑法第59條減刑規定，今撤銷一審判決，加重改判范振龍3年2月徒刑，褫奪公權4年。

新竹 賄選

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