快訊

民眾黨「美女刺客」IG表態：不選立委了 網軍請去搞別人

強吻女球員還堅決不認錯，西班牙足協主席被停職調查

從南投賣進54國 哈根達斯、全美好市多、迪士尼都要吃台灣麻糬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禮服酒店敬酒惹糾紛…他挨刺一刀以為沒事卻身亡 凶嫌一審判11年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子黃宇豪去年在台北市知名「威斯汀」禮服酒店飲酒時，和隔壁包廂的羅姓男子發生衝突，羅拿煙灰缸作勢攻擊，他持刀刺進羅的左肩，羅原以為傷勢不重，未料走出酒店大門突然倒地不起，送醫急救仍不治，檢方依殺人罪起訴黃，台北地方法院今判黃11年徒刑，可上訴。

檢警調查，羅（25歲）2022年9月3日凌晨0時許，和朋友到酒店飲酒消費，同日清晨5時許，他帶著醉意和朋友前往隔壁包廂敬酒，意外與黃爆發口角衝突，他過程中拿起桌上菸灰缸作勢攻擊，黃則持刀刺向他的左肩。

羅當時未大量出血，摀著傷口請旁人攙扶，未料甫走出酒店一樓大門，在人行道癱軟倒地，昏迷不醒，送醫仍宣告不治；黃事後帶兇刀向警方投案，供稱不認識羅，只因對方朝自己大小聲，還拿煙灰缸作勢攻擊，他才會拿刀刺對方左肩警告，沒想到會出人命。

死者遺體經解剖發現胸腔大量內出血，檢方認為無論衝突起因為何，黃酒測值0、意識清醒之下，應知持刀刺向胸腔有致人於死的可能，認定黃具不確定殺人故意，依殺人罪起訴；台北地院審結今判黃11年徒刑。

男子黃宇豪去年在台北市知名「威斯汀」酒店飲酒時，持刀刺死羅姓男子，台北地院今判黃11年徒刑。本報記者／翻攝
男子黃宇豪去年在台北市知名「威斯汀」酒店飲酒時，持刀刺死羅姓男子，台北地院今判黃11年徒刑。本報記者／翻攝
男子黃宇豪去年在台北市知名「威斯汀」酒店飲酒時，持刀刺死羅姓男子，台北地院今判黃11年徒刑。本報記者／翻攝
男子黃宇豪去年在台北市知名「威斯汀」酒店飲酒時，持刀刺死羅姓男子，台北地院今判黃11年徒刑。本報記者／翻攝

酒店 殺人 人行道

延伸閱讀

海豚灣戀人童星王欣逸殺死人判關17年通緝中 共犯最終判決也出爐了

美女眼科醫師黃宥嘉上電視爆前夫精子少 她拒和解法院今判她無罪

影／和女友口角當街持刀砍殺 高雄移工逃逸身影曝光

影／台南殺警案後1年 警政署今派員祭拜家屬盼判凶嫌死刑

相關新聞

海軍龍泉新訓中心「點45手槍」遭調包成玩具槍 7名軍官遭訴

海軍陸戰隊新兵訓練中心去年3月間進行裝備檢查時，發現其中1把「點45手槍」作動異常，發現竟遭調包為模型槍，經檢方調查，認...

鄭文燦、陳歐珀涉與im.B主嫌曾國緯有往來？ 北檢：另案偵辦中

台北地檢署今偵結im.B吸金詐騙案，檢方依涉犯詐欺、銀行法、洗錢防制條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法...

imB吸金90餘億…檢方起訴求重刑 盛竹如代言獲不起訴

台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5千人，台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法、洗錢防制條例、組織犯罪條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司，檢方考量曾國緯為通緝犯、吸金案首謀，建請法院從重量刑。

營建署大貪官 張之明遭求刑25年

營建署道路工程組前組長張之明，涉嫌透過立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍牽線，向三名廠商收賄、喝花酒及接受性招待，甚至養小三...

把前瞻當提款機 張之明養情婦被戴綠帽

營建署道路工程組前組長張之明涉嫌收賄、洩密遭北檢起訴；張之明身為營建署一級主管，手握逾四百億元預算，檢方查出他利用職務上...

海豚灣戀人童星王欣逸殺死人判關17年通緝中 共犯最終判決也出爐了

因偶像劇「海豚灣戀人」走紅的童星王欣逸7年前為幫朋友出氣，和多名同夥痛毆14歲曲姓少年導致頭部受重創，昏迷近半年死亡，王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦