聽新聞
test
0:00 / 0:00
禮服酒店敬酒惹糾紛…他挨刺一刀以為沒事卻身亡 凶嫌一審判11年
男子黃宇豪去年在台北市知名「威斯汀」禮服酒店飲酒時，和隔壁包廂的羅姓男子發生衝突，羅拿煙灰缸作勢攻擊，他持刀刺進羅的左肩，羅原以為傷勢不重，未料走出酒店大門突然倒地不起，送醫急救仍不治，檢方依殺人罪起訴黃，台北地方法院今判黃11年徒刑，可上訴。
檢警調查，羅（25歲）2022年9月3日凌晨0時許，和朋友到酒店飲酒消費，同日清晨5時許，他帶著醉意和朋友前往隔壁包廂敬酒，意外與黃爆發口角衝突，他過程中拿起桌上菸灰缸作勢攻擊，黃則持刀刺向他的左肩。
羅當時未大量出血，摀著傷口請旁人攙扶，未料甫走出酒店一樓大門，在人行道癱軟倒地，昏迷不醒，送醫仍宣告不治；黃事後帶兇刀向警方投案，供稱不認識羅，只因對方朝自己大小聲，還拿煙灰缸作勢攻擊，他才會拿刀刺對方左肩警告，沒想到會出人命。
死者遺體經解剖發現胸腔大量內出血，檢方認為無論衝突起因為何，黃酒測值0、意識清醒之下，應知持刀刺向胸腔有致人於死的可能，認定黃具不確定殺人故意，依殺人罪起訴；台北地院審結今判黃11年徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言