禮服酒店敬酒惹糾紛…他挨刺一刀以為沒事卻身亡 凶嫌一審判11年

男子黃宇豪去年在台北市知名「威斯汀」禮服酒店飲酒時，和隔壁包廂的羅姓男子發生衝突，羅拿煙灰缸作勢攻擊，他持刀刺進羅的左肩，羅原以為傷勢不重，未料走出酒店大門突然倒地不起，送醫急救仍不治，檢方依殺人罪起訴黃，台北地方法院今判黃11年徒刑，可上訴。

檢警調查，羅（25歲）2022年9月3日凌晨0時許，和朋友到酒店飲酒消費，同日清晨5時許，他帶著醉意和朋友前往隔壁包廂敬酒，意外與黃爆發口角衝突，他過程中拿起桌上菸灰缸作勢攻擊，黃則持刀刺向他的左肩。

羅當時未大量出血，摀著傷口請旁人攙扶，未料甫走出酒店一樓大門，在人行道癱軟倒地，昏迷不醒，送醫仍宣告不治；黃事後帶兇刀向警方投案，供稱不認識羅，只因對方朝自己大小聲，還拿煙灰缸作勢攻擊，他才會拿刀刺對方左肩警告，沒想到會出人命。