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男酒駕撞死婦家屬拒國民法官制度 憂影響心靈重建法官准許

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

賴姓男子涉酒駕開BMW轎車，高速逆向行駛，撞死過馬路的69歲蘇姓婦人。此案為士林地方法院首件適用國民法官法案件。但蘇婦家屬擔心此案因國民法官制度被高度關注「悲傷被消費」賴男聲請裁定不行國民參與審判。士林地方法院25日裁准不行國民參與審判，也為士院首例。

日前55歲賴男在公設辯護人陪同下出庭認罪，不爭執檢方起訴的犯罪事實及罪名。賴男與告訴代理人談和解，認為此案若經媒體大肆報導，可能掀起被害人家屬傷痛，無助雙方和解，且檢察官認為符合自首要件，若自首減刑，量刑上無如死刑、無期徒刑、10年以上重罪，無彰顯國民參與審判價值之重要意義。賴男聲請裁定不行國民參與審判，以免於媒體高度關注之下，對被害人家屬造成二度傷害等語。

告訴人則指出，這次士林地院首例適用國民法官法案件，每一個審理步驟，皆可能吸引媒體採訪，家屬擔心恐不勝其擾，影響重建受創心靈，再加上本案事發適值今年春節連假結束的第一天上班日，家人還沉浸在濃厚過節氣氛中，竟目睹至親遭撞擊、當場失去生命跡象，悲痛之心情，悲痛心情久久不能平復，難以想像日後審理媒體鎂光燈下，家人的心理壓力。

裁定指出，國民法官法立法目的在於提升國民對司法理解與信賴，使審判能融入國民正當法律感情，但若無彰顯國民參與審判價值之重要意義者，或行此制度顯不適當時，法院亦可依聲請或依職權裁定不行國民參與審判，而改行通常審理程序，活化刑事訴訟制度。

合議庭本月25日裁定，國民法官新制起步，若採國民法官制度，媒體高度關注而大幅報導下，嚴重影響告訴人及被害人家屬心理輔導成效及受創心靈之重建，法院不得因檢辯雙方對量刑存有歧見，即漠視告訴人及被害人家屬在審判過程中「渴求一段寧靜不受外界干擾以撫慰心靈創傷時刻的殷切期盼」裁定不行國民參與審判。

賴男涉嫌酒駕撞死婦人，家屬目睹車禍現場，擔心悲傷遭消費，拒絕國民參審。記者蕭雅娟／翻攝
賴男涉嫌酒駕撞死婦人，家屬目睹車禍現場，擔心悲傷遭消費，拒絕國民參審。記者蕭雅娟／翻攝
賴男涉嫌酒駕致人於死罪。記者蕭雅娟／翻攝
賴男涉嫌酒駕致人於死罪。記者蕭雅娟／翻攝
賴男聲請不行國民參審，法院准裁。記者蕭雅娟／攝影
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