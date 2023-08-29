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高雄里長去年大選「搓圓仔湯」1關鍵法官認合理協商判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林園區王姓里長去年大選前得知李姓里民也計畫參選，6月請姪子向李男傳話，贈送高檔威士忌、2萬元紅包盼李男退選，還稱「8年後交棒會出錢出力」，高雄地院審理後，認為王男一方稱「出錢出力」卻未提出具體金額，應屬於合理協商、斡旋，不算違反選罷法規定，判王男和姪子無罪。

檢方調查，王男計畫參選林園區里長，去年6月請王姓姪子出馬，希望勸退李男這名最大的競爭者，王姓姪子見李男家中在為神明祝壽，於是帶著高檔威士忌、2萬元紅包前往，要李男好好商量選舉的事情。

但李男僅收下威士忌，並未收取紅包，事隔一陣子後，王姓姪子多次再找李男商議，還搬出李男岳父等人出馬，稱這屆給王男做八年，兩任結束後會「出錢出力，全力支持李男參選」。

事後圓仔湯沒搓成，李男、王男先後投入競選，最後里長由王男勝出，但檢方在大選前就已接獲搓圓仔湯情資，傳喚王男、王男侄子、李男到案。

檢方複訊後，認為3人涉嫌違反行求賄賂罪，王男諭知5萬元交保，王男姪子10萬元，另李男則請回候傳。全案偵結後，認定王姓里長和姪子涉嫌以期約方式尋求他人放棄競選，依違反選罷法等罪將王男、王姓姪子起訴。

高雄地院審理時，法官則認為王姓姪子在搓圓仔湯時，若要求李男退選，理應會提出一個具體數額的金錢，但王男一方並未允諾給予一定數額的金錢，僅以空泛的「出錢」、履行時間為8年後等條件要李男退選。

法官認為，王男等人稱8年後會在李男出面競選時「出錢出力」，是屬於合理的協商、斡旋之意，並未有行求賄賂或不正利益等方式，要李男放棄競選，判王男及姪子無罪。

高雄林園區王姓里長大選時被控請姪子出面搓圓仔湯，但法院審理後認為是合理協商，判兩人無罪。搓湯圓示意圖。本報資料照片
高雄林園區王姓里長大選時被控請姪子出面搓圓仔湯，但法院審理後認為是合理協商，判兩人無罪。搓湯圓示意圖。本報資料照片

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