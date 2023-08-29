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她在海岸全裸拍照不起訴 他在台2線錄影轉傳上網觸法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

劉女全裸在東北角海岸拍藝術照，吳男錄影並傳給友人觀看。劉女被控涉犯公然猥褻罪，檢方偵查後不起訴。吳男涉嫌違反個人資料保護法，檢方認定犯行起訴。記者邱瑞杰／攝影
劉女全裸在東北角海岸拍藝術照，吳男錄影並傳給友人觀看。劉女被控涉犯公然猥褻罪，檢方偵查後不起訴。吳男涉嫌違反個人資料保護法，檢方認定犯行起訴。記者邱瑞杰／攝影

劉姓女子在東北角海岸全裸拍照，吳男把車停在台2線旁並拿手機錄影，劉女發現用手勢制止他。吳男事後將劉女裸體影片傳給他人，最後被轉傳進LINE群組。劉女被控涉嫌公然猥褻，檢方查無誘使他人性慾或色慾行為不起訴。吳男傳送劉女裸體影片，檢方認定犯行，依違反個人資料保護法罪嫌起訴。

劉女控告吳男無故用手機錄影，竊錄她非公開活動及身體隱私部位部分，檢方查出劉女拍照沙灘無足以阻擋他人視線之物，也未架設帳棚、簾幕、陽傘等設備確保隱密性，難認一般人得以確認劉女及攝影團隊，主觀上具有隱密性期待，因此吳男被控妨害秘密罪不起訴。

檢方起訴指出，吳男去年9月16日下午1點半左右，騎機車經過濱海公路瑞芳明隧道往基隆方向約300公尺處，看到年約30歲劉女全裸在沙灘上，攝影團隊在一旁拍攝影像。吳男在路旁用手機拍攝劉女拍照影像，過程中劉女發現吳男行為，用手指向吳男，示意不准拍攝。

吳男拍下劉女全裸影像後傳給友人，最終被上傳到網路流傳。檢方認為，吳男雖未取得財產利益，但已損害廖女人格利益，違反個人資料保護法規定，依法起訴。吳男友人轉傳部分另案偵辦中。

廖女被控公然猥褻部分，她辯稱拍照時雖然沒有穿著衣物，但那是為了藝術創作，目的在呈現與大自然的結合，所以她拍照動作，僅有摸土地或指天空，並無其他猥褻動作。

檢方調查廖女拍照過程，僅可見她站立在沙灘，擺出拍照姿勢供攝影團隊拍照，未見客觀上有足以誘使他人性慾或色慾舉動或行為，又無其他證據佐證廖女有猥褻行為，犯罪嫌疑不足不起訴。

猥褻 沙灘

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