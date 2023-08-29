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曹姓調查官im.B投資1200萬 拉父妻一起投資自己竟還抽佣1％

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5千人，台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法、洗錢防制條例、組織犯罪條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司，檢方考量曾國緯為通緝犯、吸金案首謀，建請法院從重量刑。

至於當初爆發疑似有調查官也捲入吸金案，投資1200萬卻被坑，還施壓公司優先領回本金與利息，北檢查出，確有曹姓調查官以自有資金投資im.B平台約1200餘萬元，但並無施壓平台人員之舉，且其於112年4月24日收受最後一筆8萬餘元利息時，當時尚未獲悉im.B平台發生問題，因此並無所謂以職務身分要求支付本金或利息，換取調查局不立案狀況。

但檢方也查出，曹姓調查官除自行投資外，也曾向家人推廣投資im.B平台不動產債權，還從中分得1%之佣金約2萬餘元，不過調查官僅對其父親、配偶招攬一起投資，這與銀行法第29條之1向「多數人或不特定之人收受款項或吸收資金」之構成要件不符，因此沒有違反銀行法的罪責，因此調查官涉案部分北檢簽結。

但檢方強調，曹姓調查官身為公務員，卻兼職收取業務佣金，此部分仍有違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範的狀況，因為這屬於行政懲處範疇，應由權責機關調查局依相關規定處理。

im.B吸金案偵結，北檢依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾耀峯（上銬者）等人。圖／聯合報系資料照片
im.B吸金案偵結，北檢依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾耀峯（上銬者）等人。圖／聯合報系資料照片

利息 公務員 吸金

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