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im.B吸金90餘億！檢方起訴主嫌曾耀鋒等31人、盛竹如代言獲不起訴

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imB吸金90餘億…檢方起訴求重刑 盛竹如代言獲不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5千人，台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法、洗錢防制條例、組織犯罪條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司，檢方考量曾國緯為通緝犯、吸金案首謀，建請法院從重量刑。

檢方指出，曾為im.B代言的媒體人盛竹如等5人獲不起訴處分。

檢方指出，im.B吸金案從2016年6月29日起至2023年5月2日止，吸收金額高達90億916萬8900元，目前提告之投資人為537人，投入資金總計17億4090萬5142元。

檢方表示，先前外界曾檢舉政治人物是否有涉及吸金案，另案調查中。行政院副院長鄭文燦遭指控受曾國緯請托提拔警界的友人一事，仍另案調查中；另外，調查局曹姓調查官涉嫌利用身分優先領回本息的事證一事，北檢已簽結，不過偵查發現，曹曾與父親、妻子投資im.B，從中投資獲利2萬餘元，涉及公務人員服務法兼職等規定，由調查局另案調查。

im.B吸金案偵結，北檢依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾耀鋒（上銬者）等人。圖／聯合報系資料照片
im.B吸金案偵結，北檢依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾耀鋒（上銬者）等人。圖／聯合報系資料照片

公務員 曾耀鋒 吸金

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