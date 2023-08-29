imB吸金90餘億…檢方起訴求重刑 盛竹如代言獲不起訴
台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5千人，台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法、洗錢防制條例、組織犯罪條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司，檢方考量曾國緯為通緝犯、吸金案首謀，建請法院從重量刑。
檢方指出，曾為im.B代言的媒體人盛竹如等5人獲不起訴處分。
檢方指出，im.B吸金案從2016年6月29日起至2023年5月2日止，吸收金額高達90億916萬8900元，目前提告之投資人為537人，投入資金總計17億4090萬5142元。
檢方表示，先前外界曾檢舉政治人物是否有涉及吸金案，另案調查中。行政院副院長鄭文燦遭指控受曾國緯請托提拔警界的友人一事，仍另案調查中；另外，調查局曹姓調查官涉嫌利用身分優先領回本息的事證一事，北檢已簽結，不過偵查發現，曹曾與父親、妻子投資im.B，從中投資獲利2萬餘元，涉及公務人員服務法兼職等規定，由調查局另案調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言