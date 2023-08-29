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被害家屬不願被二度傷害拒國民參審 士院裁准

中央社／ 台北29日電

士林地檢署。聯合報系資料照
士林地檢署。聯合報系資料照

賴姓男子酒駕逆向行駛撞死蘇姓婦女，成為士院首件國民法官案。蘇婦家屬以不願受到社會關注為由，聲請不行國民參與審判；賴男以已認罪為由也拒絕國民參審。士院日前裁准。

全案起於，士林地檢署起訴指出，賴姓男子於今年1月30日晚間7時許，於新北市汐止地區與友人共同飲酒後仍駕車，行經汐平路一段往汐止方向時，於途中撞死1名欲穿越馬路的蘇姓婦女。

當時警方對賴男進行酒測，酒測值達0.57毫克，依法移送偵辦；士檢依違反酒駕致人於死罪起訴賴男，也是士檢首宗適用國民法官參審的案件。

國民法官法第6條規定，應行國民參與審判案件，被告就被訴事實為有罪陳述，經審判長告知通常審判程序之旨，且依案件情節，認不行國民參與審判為適當，法院得依職權或當事人、辯護人、輔佐人聲請，聽取當事人、辯護人、輔佐人意見後，裁定不行國民參與審判。

賴男日前遞狀，即依國民法官法第6條規定，主張不行國民參審，希望從國民法官案件改回一般刑事案件由職業法官審判。

賴男及辯護律師主張，他已認罪且不爭執檢察官起訴犯罪事實、引用法條，依據檢察官補充理由，賴男犯行合於自首要件，即有可能減刑，因此本案於量刑上不具重大爭議，請求無須國民參審。

蘇婦家屬則說，不希望本件因國民參審，造成家人承受社會高度關注的壓力，預料未來將被媒體報導，影響家人們的心理療傷止痛，而對家人們造成二度傷害，因此請求拒絕國民參審。

士院指出，雖然檢辯雙方對量刑有歧見，但維護人性尊嚴及建立溫暖而富人性的司法訴訟制度，是憲法上的誡命，不能漠視死者家屬於審判中，渴求寧靜不受外界干擾以撫慰心靈創傷的殷切期盼，因此裁定不行國民參審。可抗告。

國民法官 家人

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