吸金6億 台東前市長陳建閣重判10年

台東市前市長陳建閣。本報資料照片 台東縣台東市前市長陳建閣開設「瑞傑」國際地產公司，被控以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾六億元；台北地院審理，合議庭昨天依違反銀行法非法經營銀行業務等罪判決陳建閣有期徒刑十年。

同案共犯王際平判處有期徒刑十三年四月，藝人「成潤」判處有期徒刑五年，本名吳勇峰的「砰砰阿峰」判刑二年，緩刑五年，法人傑瑞國際公司判罰二億五千萬元，犯罪所得六億多元沒收，相關被告共十二人也分別判刑、判緩刑。全案可上訴。

檢方指控，王際平延攬陳建閣擔任瑞傑登記負責人，再招募音樂人吳勇峰等擔任投資說明會講師，由吳培訓本名陳伯偉的藝人成潤、多名外型標致女子擔任講師，或以架設網站、辦說明會宣講瑞傑海外建案獲利可期。

依起訴犯罪事實，二○一六年起，瑞傑團隊聲稱在泰國投資興建「瑞傑花園」，表示該建案位於泰國政府經濟戰略計畫區內，鎖定中、高階外派人才租屋需求，投報率是台灣的百分之二百，不少投資人因而受騙上當。

王際平等人還對投資客誆稱，泰國「春武里府」不動產前景看好，瑞傑擬購入土地興建酒店公寓，如果投資人挹注資金，保證前二年每年可獲得投資總額百分之八到十二不等報酬，且公司保證加價買回。

「瑞傑花園」建案興建不久之後喊停，投資人血本無歸，向檢調檢舉，被害人超過二百人，認定王際平、陳建閣、成潤等人吸金六億多元，共犯違反銀行法非法經營銀行業務等罪。