快訊

蘇拉颱風海警發布 公路總局可能實施管制路段出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吸金6億 台東前市長陳建閣重判10年

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台東市前市長陳建閣。本報資料照片
台東市前市長陳建閣。本報資料照片
台東縣台東市前市長陳建閣開設「瑞傑」國際地產公司，被控以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾六億元；台北地院審理，合議庭昨天依違反銀行法非法經營銀行業務等罪判決陳建閣有期徒刑十年。

同案共犯王際平判處有期徒刑十三年四月，藝人「成潤」判處有期徒刑五年，本名吳勇峰的「砰砰阿峰」判刑二年，緩刑五年，法人傑瑞國際公司判罰二億五千萬元，犯罪所得六億多元沒收，相關被告共十二人也分別判刑、判緩刑。全案可上訴。

檢方指控，王際平延攬陳建閣擔任瑞傑登記負責人，再招募音樂人吳勇峰等擔任投資說明會講師，由吳培訓本名陳伯偉的藝人成潤、多名外型標致女子擔任講師，或以架設網站、辦說明會宣講瑞傑海外建案獲利可期。

依起訴犯罪事實，二○一六年起，瑞傑團隊聲稱在泰國投資興建「瑞傑花園」，表示該建案位於泰國政府經濟戰略計畫區內，鎖定中、高階外派人才租屋需求，投報率是台灣的百分之二百，不少投資人因而受騙上當。

王際平等人還對投資客誆稱，泰國「春武里府」不動產前景看好，瑞傑擬購入土地興建酒店公寓，如果投資人挹注資金，保證前二年每年可獲得投資總額百分之八到十二不等報酬，且公司保證加價買回。

「瑞傑花園」建案興建不久之後喊停，投資人血本無歸，向檢調檢舉，被害人超過二百人，認定王際平、陳建閣、成潤等人吸金六億多元，共犯違反銀行法非法經營銀行業務等罪。

泰國 投資人 台東 酒店 吸金

延伸閱讀

涉非法吸金判5年！8點檔男星認了負債累累繳不出罰金

假冒外商11年吸金近250億 詐團47人涉違銀行法遭訴

台灣高等教育展曼谷登場 中文和科技領域吸引泰國學生

涉假借投資地產吸金 前台東市長陳建閣判10年

相關新聞

營建署大貪官 張之明遭求刑25年

營建署道路工程組前組長張之明，涉嫌透過立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍牽線，向三名廠商收賄、喝花酒及接受性招待，甚至養小三...

吸金6億 台東前市長陳建閣重判10年

台東縣台東市前市長陳建閣開設「瑞傑」國際地產公司，被控以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾六億元；台北地院審理，合議庭...

男攜30公斤金條出境未申報 拒繳罰鍰4千萬恐被法拍

廿七歲李姓男子錯過原定航班辦理退關時，被海關查獲行李內有未依規定申報的卅公斤黃金條塊，當場扣留，並依洗錢防制法規定裁處四...

綠營告基隆飛灰委外處理圖利 謝國樑：歡迎調查

基隆市環保局招標委外處理飛灰穩定化物，民進黨立委參選人鄭文婷質疑有弊端，昨到基隆地檢署告發市長謝國樑圖利業者。謝國樑認為...

代收義刑加菜金存錢進戶頭 新北前偵查隊長被指貪汙獲不起訴

新北市林口警分局許姓前偵查隊長被指摘暗槓民間人士提供的15萬元加菜金，被新北市警察局移送地檢署調查。檢方雖發現他多次在領...

F.I.R.樂團前主唱Faye陷官司否認犯罪：我沒有誣告陳建寧！

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧在華研國際的履約保證書文件上偽簽她的姓名，檢察官查知，履約保證...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦