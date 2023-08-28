代收義刑加菜金存錢進戶頭 新北前偵查隊長被指貪汙獲不起訴

新北市林口警分局許姓前偵查隊長被指摘暗槓民間人士提供的15萬元加菜金，被新北市警察局移送地檢署調查。檢方雖發現他多次在領完加菜金後將現金3萬至30萬元不等存入戶頭，但偵查隊同仁證稱他「會以加菜金名義請同仁吃飯」，加上他擔任偵查隊長時月收入10萬以上，還投資外幣、年收穩定，無法判斷他有侵占15萬餘加菜金的動機與犯意，不起訴處分。

許姓前偵查隊長被指摘在林口警分局服務時，將五筆由民間熱心人士提供的共15萬餘元加菜金帶領後侵占為己用，被新北市警局移送調查。偵查時許姓前偵查隊長否認有私吞加菜金，稱加菜金都用在同仁辦案、慶功、聚餐或與媒體公務來往，喊冤「我真的有把加菜金全部用在公務上」。

檢方陸續傳喚多名林口的同仁到案，同仁證稱許雖未將加菜金納入偵查隊公積金管理，但在偵辦案件時會以加菜金名義請人買便當給同仁，也會以加菜金請吃飯、喝飲料，「餐敘也都是由加菜金支付」，更有同仁稱吃過隊長買的便當飲料，「雖然許隊長沒說是用加菜金付錢，但我知道他是不可能花自己的薪水」。