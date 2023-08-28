快訊

蘇拉增強最快深夜23:30發布海警 海葵加速估周五雙颱距離最近

2024四腳督成形 柯文哲前幕僚揭郭台銘參選總統「最大壓力」

無號誌路口駕駛貿然左轉撞死行人 遭判刑8個月

中央社／ 新竹縣28日電

新竹縣葉姓男子日前開車行經無號誌交叉路口時貿然左轉，撞死穿越馬路的陳姓婦人，新竹地方法院依過失致死罪將葉男判處8個月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，葉姓男子去年10月6日下午1時許開車行經竹東鎮敦睦街無號誌交岔路口，應要注意車前狀況，採取必要安全措施，且遇有行人穿越道路，應暫停讓行人先行通過。

判決書表示，葉姓男子卻疏未注意，貿然左轉駛入敦睦街1巷，當時有行人陳姓女子穿越道路，而葉姓男子因來不及煞停或閃避撞上陳女，陳女倒地受傷送醫不治。

法官審酌，葉男駕車於巷道內左轉，依道路交通安全規則規定，應確實注意車前狀況，確認交岔路口無行人穿越後才可左轉，雖然案發時視線受陽光陰影、道路坡度影響，但以通常駕駛行為稍加注意即可克服，並沒有不能注意的情況。

法官表示，葉男竟疏未注意貿然左轉，導致被害人死亡，所生損害重大且難以彌補，因此依過失致死罪判刑處葉男8個月有期徒刑。全案可上訴。

新竹

延伸閱讀

楊文科導覽社福兒看世客博分享 張善政：特別有意義

預防子宮頸癌 竹縣9月起免費為2500國中生接種HPV疫苗

車子拋錨臨停車道 小貨車撞死待援二人…法官：雙方均有過失

影／紅牌重機騎士宣告不治 林口女駕駛恐涉過失致死

相關新聞

錯過班機出事！男退關被搜30kg黃金 未繳4700萬罰鍰將法拍

27歲李姓男子錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內有重達30公斤黃金條塊，未依規定申報，被當場扣留黃金，並依洗錢防制...

三顧副董遭控背信出庭後爆料影武者 鏡週刊聲明將提告

三顧（3224）副董事長陳宗基，日前遭超基因生技2名員工提告違反證券交易法特別背信罪，今赴士林地檢署出庭否認犯行。陳宗基...

F.I.R.樂團前主唱Faye陷官司否認犯罪：我沒有誣告陳建寧！

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧在華研國際的履約保證書文件上偽簽她的姓名，檢察官查知，履約保證...

無號誌路口駕駛貿然左轉撞死行人 遭判刑8個月

新竹縣葉姓男子日前開車行經無號誌交叉路口時貿然左轉，撞死穿越馬路的陳姓婦人，新竹地方法院依過失致死罪將葉男判處8個月有期...

建商欠稅逾億元 基隆暖暖水岸豪宅拍賣開價6386萬元

一家建商積欠稅款超過1億元，法務部行政執行署宜蘭分署將拍賣建商名下基隆市暖暖區的豪宅，1、2樓建物面積約108坪，還有前...

花蓮秀林鄉長涉收賄百萬元 檢方提起公訴

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰去年為競選連任，涉嫌向承攬鄉公所標案的包姓廠商，收受不當利益上百萬元，用於競選相關費用，經過3個多月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦