無號誌路口駕駛貿然左轉撞死行人 遭判刑8個月

新竹縣葉姓男子日前開車行經無號誌交叉路口時貿然左轉，撞死穿越馬路的陳姓婦人，新竹地方法院依過失致死罪將葉男判處8個月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，葉姓男子去年10月6日下午1時許開車行經竹東鎮敦睦街無號誌交岔路口，應要注意車前狀況，採取必要安全措施，且遇有行人穿越道路，應暫停讓行人先行通過。

判決書表示，葉姓男子卻疏未注意，貿然左轉駛入敦睦街1巷，當時有行人陳姓女子穿越道路，而葉姓男子因來不及煞停或閃避撞上陳女，陳女倒地受傷送醫不治。

法官審酌，葉男駕車於巷道內左轉，依道路交通安全規則規定，應確實注意車前狀況，確認交岔路口無行人穿越後才可左轉，雖然案發時視線受陽光陰影、道路坡度影響，但以通常駕駛行為稍加注意即可克服，並沒有不能注意的情況。

法官表示，葉男竟疏未注意貿然左轉，導致被害人死亡，所生損害重大且難以彌補，因此依過失致死罪判刑處葉男8個月有期徒刑。全案可上訴。