無號誌路口駕駛貿然左轉撞死行人 遭判刑8個月
新竹縣葉姓男子日前開車行經無號誌交叉路口時貿然左轉，撞死穿越馬路的陳姓婦人，新竹地方法院依過失致死罪將葉男判處8個月有期徒刑，可上訴。
判決書指出，葉姓男子去年10月6日下午1時許開車行經竹東鎮敦睦街無號誌交岔路口，應要注意車前狀況，採取必要安全措施，且遇有行人穿越道路，應暫停讓行人先行通過。
判決書表示，葉姓男子卻疏未注意，貿然左轉駛入敦睦街1巷，當時有行人陳姓女子穿越道路，而葉姓男子因來不及煞停或閃避撞上陳女，陳女倒地受傷送醫不治。
法官審酌，葉男駕車於巷道內左轉，依道路交通安全規則規定，應確實注意車前狀況，確認交岔路口無行人穿越後才可左轉，雖然案發時視線受陽光陰影、道路坡度影響，但以通常駕駛行為稍加注意即可克服，並沒有不能注意的情況。
法官表示，葉男竟疏未注意貿然左轉，導致被害人死亡，所生損害重大且難以彌補，因此依過失致死罪判刑處葉男8個月有期徒刑。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言