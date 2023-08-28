三顧副董遭控背信出庭後爆料影武者 鏡週刊聲明將提告

三顧（3224）副董事長陳宗基，日前遭超基因生技2名員工提告違反證券交易法特別背信罪，今赴士林地檢署出庭否認犯行。陳宗基庭後爆料，近來遭媒體潑髒水，影武者就是政媒兩棲的超基因生技董事長林書弘，陳也指林書弘擁有2本護照4個名字，且身兼鏡傳媒集團旗下鏡視界董事，今年7月底，已提告鏡周刊等媒體違反證券交易法。稍早鏡週刊也發聲明，指陳的言論涉誹謗罪，將提告捍衛聲譽。

全案起源於，三顧告發跳槽至超基因的離職員工竊取公司機密，董姓、鄭姓離職資訊室員工反咬告發陳宗基，涉指派他們協助建置三顧資訊設備，侵害原任職的樂迦公司，違反特別背信罪。陳也提告2名離職員工誣告罪。

陳宗基今出庭否認犯行，庭後站在士林地檢署偵查大樓門口爆料「超基因員工告我，今天也讓超基因董事長跟大家認識一下」他直指，超基因董事長林書弘就是新加坡ＲＭＴ集團總裁石原智博，擁有2本護照4個名字，國籍為中華民國、日本，名字則是林書弘、石原智博、石原智惠、林宏璟，掌握了千億資金，插手台灣政治圈媒體圈，林書弘另一個特別角色是鏡傳媒集團旗下「鏡視界」董事。

陳宗基認為，超基因跟鏡傳媒集團是同一個集團，鏡週刊、鏡電視拿著新聞自由的大旗，幫自己攻擊別人。陳強調，鏡傳媒身為司法案件的利害關係人，對於涉己事務卻大肆濫用媒體第四權，高舉新聞自由旗號、卻行企業打手之實，已經喪失媒體自身應善盡的報導事實及平衡報導之義務。

他遭受部分特定媒體，未查證惡意報導攻擊抹黑，嚴重損害公司形象與股東利益，已蒐集違法事證，今年7月底赴台北地檢署，提告匯流傳媒、年代、壹電視、國風傳媒、精鏡傳媒，相信司法會還他清白公道。

鏡週刊今發聲明指出，三顧副董事長陳宗基公開指控超基因董事長林書弘身兼鏡傳媒旗下的鏡視界董事，鏡週刊有關他的報導屬涉己新聞，未善盡事實報導，是企業打手云云，相關言論與事實不符，本刊嚴正聲明如下：

一、林書弘先生與精鏡傳媒股份有限公司毫無關係，鏡視界基金也非精鏡傳媒旗下公司，該基金以發展影視產業為宗旨設立，包含林書弘先生及鏡文學均為投資者之一，且還有其他共同理念的企業主投資，相關資料均屬公開資訊，稍作查詢並不難分辨，惟陳宗基竟扭曲、簡化成林書弘先生身兼鏡傳媒旗下的鏡視界董事，明顯惡意誹謗並散布於眾，心態可議。

二、精鏡傳媒公司所屬的《鏡週刊》對於陳宗基等相關報導，係基於公益，起因三顧公司乃國發基金投資，屬全民納稅人的血汗錢，卻虧損連連，且經營管理頻頻爆出弊端，陳宗基甚至企圖將核心技術技轉中國，還打算竊取名醫的研究報告請領政府高額補助，更在高檔餐廳猛踹兩名與他過從甚密的女子，投資影視獲天價輔導金後馬上換掉整個劇組班底，還想大改劇本，有詐騙輔導金之嫌，種種荒唐、脫序的行為，陳宗基至今仍未清楚解釋。更離譜的是，《鏡週刊》非NCC職權監理對象，陳宗基卻刻意張冠李戴，胡亂指控莫此為甚。