錯過班機出事！男退關被搜30kg黃金 未繳4700萬罰鍰將法拍

27歲李姓男子錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內有重達30公斤黃金條塊，未依規定申報，被當場扣留黃金，並依洗錢防制法規定裁處4694萬2080元罰鍰。李男逾期未繳納，桃園分署執行人員25日赴桃園機場查封該批黃金並進行鑑價程序，若李男仍拒不繳，將擇期公開拍賣。

2020年3月，自稱開銀樓的李男本來要搭乘國泰航空公司班機出境，因沒趕上航班，經地勤人員引導至應申報櫃台申請退關，結果財政部關務署台北關查驗行李，發現有未以書面或口頭申報的黃金條塊一批，淨重30公斤，超過免申報限額等值2萬美元，依洗錢防制法第12條、洗錢防制物品出入境申報及通關辦法第3條及行政罰法第7條等規定，處以相當於未申報黃金價額之系爭罰鍰。

因李男逾期未繳納，台北關今年7月移送桃園分署執行。桃園分署8月25日偕同台北關人員及桃園市金銀珠寶商業同業公會人員，前往桃園機場第一航廈出境海關辦公室，查封及鑑定該批黃金條塊，如李男仍拒不繳納系爭罰鍰，預計將於10月間定期拍賣。

桃園分署表示，本次查封30條約1公斤重黃金條塊，市值從查扣時4600多萬元飆漲至5900多萬元，金價行情持續看漲，未來拍賣底價將參酌黃金牌價及回收價等而有些許折扣，可參考桃園分署官方網站。