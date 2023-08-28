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錯過班機出事！男退關被搜30kg黃金 未繳4700萬罰鍰將法拍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

27歲李姓男子錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內有重達30公斤黃金條塊，未依規定申報，被當場扣留黃金，並依洗錢防制法規定裁處4694萬2080元罰鍰。李男逾期未繳納，桃園分署執行人員25日赴桃園機場查封該批黃金並進行鑑價程序，若李男仍拒不繳，將擇期公開拍賣。 

2020年3月，自稱開銀樓的李男本來要搭乘國泰航空公司班機出境，因沒趕上航班，經地勤人員引導至應申報櫃台申請退關，結果財政部關務署台北關查驗行李，發現有未以書面或口頭申報的黃金條塊一批，淨重30公斤，超過免申報限額等值2萬美元，依洗錢防制法第12條、洗錢防制物品出入境申報及通關辦法第3條及行政罰法第7條等規定，處以相當於未申報黃金價額之系爭罰鍰。

因李男逾期未繳納，台北關今年7月移送桃園分署執行。桃園分署8月25日偕同台北關人員及桃園市金銀珠寶商業同業公會人員，前往桃園機場第一航廈出境海關辦公室，查封及鑑定該批黃金條塊，如李男仍拒不繳納系爭罰鍰，預計將於10月間定期拍賣。

桃園分署表示，本次查封30條約1公斤重黃金條塊，市值從查扣時4600多萬元飆漲至5900多萬元，金價行情持續看漲，未來拍賣底價將參酌黃金牌價及回收價等而有些許折扣，可參考桃園分署官方網站。

桃園分署呼籲，民眾入出境時務必注意並遵守相關通關規定，誠實申報攜帶物品，切莫抱持僥倖心態以身試法，以免誤觸法網。如遭裁罰亦應儘速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行，影響自身權益而後悔莫及。

一名27歲李姓男子因錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內有重達30公斤的黃金條塊，未依規定申報。圖／桃園分署提供
一名27歲李姓男子因錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內有重達30公斤的黃金條塊，未依規定申報。圖／桃園分署提供
海關除當場扣留該批黃金，並依洗錢防制法規定裁處李男新台幣4694萬2080元罰鍰，但李男逾期未繳納。圖／桃園分署提供
海關除當場扣留該批黃金，並依洗錢防制法規定裁處李男新台幣4694萬2080元罰鍰，但李男逾期未繳納。圖／桃園分署提供
若李男仍拒不繳納系爭罰鍰，桃園分署預計將於10月間定期拍賣黃金。圖／桃園分署提供
若李男仍拒不繳納系爭罰鍰，桃園分署預計將於10月間定期拍賣黃金。圖／桃園分署提供

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