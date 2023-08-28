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假冒外商11年吸金近250億 詐團47人涉違銀行法遭訴

中央社／ 台中28日電

李姓男子成立人頭公司，假冒澳洲USG集團名義，違法經營外匯及期貨交易，11年間吸金近新台幣250億元，警方循線逮捕李男等人，並查扣李男名下93筆房地產，檢方已依銀行法起訴李男等47人。

刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，調查局洗錢防制處調查非法金流時，針對國內40多家人頭公司進行過濾分析，發現53歲李男成立非法吸金詐騙集團，以保證獲利專案吸引民眾投資。

全案由刑事局中打、調查局台中市調查處、台中市警察局第五分局及保安警察第四總隊等單位組成專案小組，報請台中地檢署檢查官指揮偵辦。

專案小組查出，李男先後成立42家人頭空殼公司，對外以假冒澳洲USG集團名義，在台違法經營外匯及期貨交易業，自民國101年起架設網站作為非法吸金下單平台，並於北中南各地分設營業處所。

專案小組並發現，詐騙集團透過建立經紀商制度，下設業務、行政、財務、資訊及風險控制等部門，由業務自行招攬或至網路平台臉書、微信等網路論壇進行社群推廣，推出「6%贈金專案」保證獲利，以吸引民眾加入投資。

辦案人員自111年8月至112年7月間，陸續前往集團位於全台的24處據點，帶回主嫌李男與成員等47人偵辦，並查扣進口汽車5部（市值約新台幣2400萬元）、現金新台幣56萬餘元、12萬美元、名牌包28個、手錶20支及存摺200餘本等贓證物。

專案小組清查，集團自101年至今不法吸金金額共計約8億3293萬餘美元（約新台幣249億8805萬餘元），為追徵不法吸金犯罪所得，經聲請扣押集團主嫌李男名下房地產共93筆，市值總計1億4900餘萬元，由台中地方法院准予扣押。

另外，警方後續追查境外資金移轉洗錢流向，掌握成員林男等人提供帳戶，為李男移轉不法得利共計約373萬餘美元（約新台幣1億1500餘萬元），經台中地方法院准予扣押林男名下房地產共2筆，市值約新台幣1300餘萬元。

全案經警方將李男等47人移送台中地檢署偵辦後，檢方近日偵結，依違反銀行法等罪嫌起訴。

台幣 吸金 詐騙集團

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