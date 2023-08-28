快訊

被問郭台銘選總統是否不守承諾？侯友宜說話了

中國大陸仇日的反排汙水之亂：搶購輻射檢測儀、打電話騷擾日本

郭台銘參選總統 集團股中鴻海收平盤「這檔」漲幅最大

建商欠稅逾億元 基隆暖暖水岸豪宅拍賣開價6386萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

一家建商積欠稅款超過1億元，法務部行政執行署宜蘭分署將拍賣建商名下基隆市暖暖區的豪宅，1、2樓建物面積約108坪，還有前後陽台、綠地花園及5個平面停車位，一拍底價6386萬元。

宜蘭分署9月拍賣會，4日、5日分別在基隆辦公室、宜蘭分署先後登場。一家建商欠稅逾萬元未繳納，宜蘭分署將拍賣建商位在暖暖區「十勝川」社區的兩處建物，強調社區位在東勢坑溪畔，環境清幽、視野極佳。

其中暖暖街333號1、2樓建物面積約108坪，擁有前後陽台、綠地花園和地下2樓5個平面停車位，底價6386萬元。同社區暖暖街337號5樓建物面積約42坪，格局為3房2廳、2衛，並有地下1樓機械停車位，底價1782萬元。

宜蘭分署每月的第一周周二下午三點辦聯合拍賣會，前一日另在基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號）辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪區不動產拍賣活動。

宜蘭分署表示，9月基隆場拍賣會4日上午11點登場，拍賣相關資訊，可上宜蘭分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）查詢。

一家建商積欠稅款超過1億元，位在基隆市暖暖區的豪宅將被拍賣，一拍底價6386萬元。圖／宜蘭分署提供
一家建商積欠稅款超過1億元，位在基隆市暖暖區的豪宅將被拍賣，一拍底價6386萬元。圖／宜蘭分署提供
一家建商積欠稅款超過1億元，位在基隆市暖暖區的豪宅將被拍賣，一拍底價6386萬元。圖／宜蘭分署提供
一家建商積欠稅款超過1億元，位在基隆市暖暖區的豪宅將被拍賣，一拍底價6386萬元。圖／宜蘭分署提供
一家建商積欠稅款超過1億元，位在基隆市暖暖區的豪宅將被拍賣，一拍底價6386萬元。圖／宜蘭分署提供
一家建商積欠稅款超過1億元，位在基隆市暖暖區的豪宅將被拍賣，一拍底價6386萬元。圖／宜蘭分署提供
一家建商積欠稅款超過1億元，位在基隆市暖暖區的豪宅將被拍賣，一拍底價6386萬元。圖／宜蘭分署提供
一家建商積欠稅款超過1億元，位在基隆市暖暖區的豪宅將被拍賣，一拍底價6386萬元。圖／宜蘭分署提供

宜蘭 基隆 拍賣會

延伸閱讀

婦人墜落基隆外木山漁港 救上岸無呼吸心跳送醫急救

基隆西定市場雞排店 一早起火燃燒 消防人車到場滅火

基隆主普壇今晚開燈 引領四方好兄弟享用中元普度祭品

基隆原住民豐年祭登場 各族部落代表拚舞藝

相關新聞

Dcard罵學生會長「下面很癢」 元培醫大女學生挨罰5千

元培醫事科技大學張姓女學生因與新任簡姓學生會長有嫌隙，竟在社群網站Dcard討論區中發布：「聽說新上任的學生會會長下面很...

建商欠稅逾億元 基隆暖暖水岸豪宅拍賣開價6386萬元

一家建商積欠稅款超過1億元，法務部行政執行署宜蘭分署將拍賣建商名下基隆市暖暖區的豪宅，1、2樓建物面積約108坪，還有前...

花蓮秀林鄉長涉收賄百萬元 檢方提起公訴

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰去年為競選連任，涉嫌向承攬鄉公所標案的包姓廠商，收受不當利益上百萬元，用於競選相關費用，經過3個多月...

攜30公斤黃金出國未申報遭扣 男拒繳4千萬天價罰鍰恐拍賣

李男日前遭海關查獲30公斤黃金條塊未申報，除當場扣留並裁處新台幣4694萬2080元罰鍰。由於李男逾期未繳納，行政執行署...

大師蕭勤15億元畫作遺產歸屬爆爭議 基金會駁斥採法律行動

當代抽象藝術大師蕭勤6月辭世，身後價值約15億元畫作遺產歸屬爆出爭議。蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴今天委託律師鄧湘...

幫張之明收匯款…立委執行長張騰龍當白手套 轉汙點證人閃重刑

台北地檢署今偵結起訴營建署弊案，立委鄭天財國會辦公室執行長張騰龍，被查出在營建署道路工程組組長張之明與涉案廠商間擔任白手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦