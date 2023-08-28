建商欠稅逾億元 基隆暖暖水岸豪宅拍賣開價6386萬元
一家建商積欠稅款超過1億元，法務部行政執行署宜蘭分署將拍賣建商名下基隆市暖暖區的豪宅，1、2樓建物面積約108坪，還有前後陽台、綠地花園及5個平面停車位，一拍底價6386萬元。
宜蘭分署9月拍賣會，4日、5日分別在基隆辦公室、宜蘭分署先後登場。一家建商欠稅逾萬元未繳納，宜蘭分署將拍賣建商位在暖暖區「十勝川」社區的兩處建物，強調社區位在東勢坑溪畔，環境清幽、視野極佳。
其中暖暖街333號1、2樓建物面積約108坪，擁有前後陽台、綠地花園和地下2樓5個平面停車位，底價6386萬元。同社區暖暖街337號5樓建物面積約42坪，格局為3房2廳、2衛，並有地下1樓機械停車位，底價1782萬元。
宜蘭分署每月的第一周周二下午三點辦聯合拍賣會，前一日另在基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號）辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪區不動產拍賣活動。
宜蘭分署表示，9月基隆場拍賣會4日上午11點登場，拍賣相關資訊，可上宜蘭分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）查詢。
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