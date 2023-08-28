國道1號3名大貨車司機玩命逼車 嘉檢聲請簡易判決

屏東縣3名大貨車駕駛被控去年10月間行駛國道1號嘉義路段時，對1輛休旅車惡意逼車，一前一後、併排包夾，造成路段壅塞，影響其他駕駛安全，嘉檢依公共危險罪嫌聲請簡易判決。

嘉義地檢署聲請簡易判決處刑書指出，29歲張姓男子、36歲洪姓男子、29歲陳姓男子，3人均以駕駛大貨車為業，去年10月23日晚間行駛國道1號北上270公里處至272公里處（嘉義縣水上路段），因其中1輛大貨車與1輛休旅車發生行車糾紛，張男等3人於是用無線電互相聯絡，準備攔停休旅車。

嘉檢表示，張男等3人以前後、併排行車的包夾方式，駕駛大貨車占據高速公路上3個車道，且還造成國道1號嘉義路段發生壅塞，嚴重影響其他駕駛安全，開另1輛自小客車的林姓駕駛就因此向國道警察報案；警訊後，依公共危險、恐嚇危害安全罪嫌函送法辦。

檢方指出，遭惡意逼車的休旅車駕駛雖已脫身，不過，張男等3人駕駛大貨車在國道上一前一後、併排行車，且還占據3個車道，易使其他車輛不慎或失控撞及，已涉及公共危險罪嫌。

張男辯稱，當時並沒有要攔停告訴人林姓駕駛，要攔停的車輛是休旅車，這純粹是一場誤會，其他2名駕駛也認為是一場誤會。

檢方調查，張男等3人並未具體將加害告訴人生命、身體、自由等，且雙方已當庭和解，告訴人不追究張男等3人涉及的恐嚇危害安全罪嫌，因此，這部分為不起訴處分。