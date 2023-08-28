涉假借投資地產吸金 前台東市長陳建閣判10年

瑞傑國際地產涉嫌以投資泰國房地產為號召吸金逾6億元，台北地方法院今天依違反銀行法等罪，判處擔任瑞傑負責人的前台東市長陳建閣有期徒刑10年，全案可上訴。

另外，男子王際平判刑13年4月、藝人成潤判刑5年；「砰砰阿峰」吳勇峰判刑2年，緩刑5年；瑞傑國際公司判罰金2億5000萬元。均可上訴。

台北地檢署起訴指出，王際平於民國106年間成立瑞傑國際地產公司，延攬陳建閣擔任負責人，找來藝人成潤（本名陳伯偉）及外型亮麗的正妹擔任講師，並以架設網站、舉辦說明會等方式招攬民眾投資泰國房產。

北檢查出，王際平等人對投資大眾誆稱，泰國春武里府不動產前景看好，瑞傑地產購入土地擬興建酒店公寓，倘投資人加入投資，保證前2年每年可獲得總投資金額8%、10%或12%不等報酬，且保證可加價買回。

檢方估計，截至108年1月間，瑞傑國際地產收取投資人投資款項共計達新台幣6億3316萬餘元。不少民眾投資後血本無歸，吸金案因而曝光。