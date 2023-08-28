快訊

被問郭台銘選總統是否不守承諾？侯友宜說話了

中國大陸仇日的反排汙水之亂：搶購輻射檢測儀、打電話騷擾日本

郭台銘參選總統 集團股中鴻海收平盤「這檔」漲幅最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Dcard罵學生會長「下面很癢」 元培醫大女學生挨罰5千

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

元培醫事科技大學張姓女學生因與新任簡姓學生會長有嫌隙，竟在社群網站Dcard討論區中發布：「聽說新上任的學生會會長下面很癢」等文字。圖／報系資料照
元培醫事科技大學張姓女學生因與新任簡姓學生會長有嫌隙，竟在社群網站Dcard討論區中發布：「聽說新上任的學生會會長下面很癢」等文字。圖／報系資料照
元培醫事科技大學張姓女學生因與新任簡姓學生會長有嫌隙，竟在社群網站Dcard討論區中發布：「聽說新上任的學生會會長下面很癢」等文字，簡女不甘受辱報警提告。法官認為，張女所指「下面很癢」，言論意指男女關係混亂、不檢點，對他人帶有負面評價，最後依公然侮辱罪處張女罰金5千元，易服勞役5日。

判決書指出，張女和簡女互有嫌隙。張女去年6月9日在社群網站Dcard的「元培醫事科技大學」討論版上發布：「聽說新上任的學生會會長下面很癢」等文字，辱罵當時新上任的元培醫事科技大學簡姓學生會會長，簡女得知後，不甘受辱報警提告。

法官認為，張女所述「下面很癢」之意，依照社會一般通常觀念，意指男女關係混亂、不檢點，有私處需要搔癢之意。在現今社會生活中，也是對他人帶有負面評價用字。遭人指「下面很癢」，除會感受不快、難堪，更足以貶損人格、社會評價。最後依公然侮辱罪，處張女罰金5千元，易服勞役5日。

元培醫事科技大學 公然侮辱 Dcard

延伸閱讀

不二坊蛋黃酥吃到一半發現「特別餡料」 她快吐：怎麼有指甲片？

基隆市招考清潔隊員吸引超過700人報考 大一女學生也來試試看

新北高中師超商內突擁抱親吻畢業女學生 挨告辯：不是故意的

繼父7年伸狼爪 國中女學生自殘「我是女兒不是你老婆」

相關新聞

Dcard罵學生會長「下面很癢」 元培醫大女學生挨罰5千

元培醫事科技大學張姓女學生因與新任簡姓學生會長有嫌隙，竟在社群網站Dcard討論區中發布：「聽說新上任的學生會會長下面很...

花蓮秀林鄉長涉收賄百萬元 檢方提起公訴

花蓮縣秀林鄉長王玫瑰去年為競選連任，涉嫌向承攬鄉公所標案的包姓廠商，收受不當利益上百萬元，用於競選相關費用，經過3個多月...

攜30公斤黃金出國未申報遭扣 男拒繳4千萬天價罰鍰恐拍賣

李男日前遭海關查獲30公斤黃金條塊未申報，除當場扣留並裁處新台幣4694萬2080元罰鍰。由於李男逾期未繳納，行政執行署...

大師蕭勤15億元畫作遺產歸屬爆爭議 基金會駁斥採法律行動

當代抽象藝術大師蕭勤6月辭世，身後價值約15億元畫作遺產歸屬爆出爭議。蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴今天委託律師鄧湘...

幫張之明收匯款…立委執行長張騰龍當白手套 轉汙點證人閃重刑

台北地檢署今偵結起訴營建署弊案，立委鄭天財國會辦公室執行長張騰龍，被查出在營建署道路工程組組長張之明與涉案廠商間擔任白手...

雲林綠電案與張之明無關 北檢另案偵辦

台北地檢署偵辦營建署前組長張之明涉嫌收賄案，查出張之明涉嫌利用審核前瞻計畫補助機會，收受業者賄款及不正利益共計7567萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦