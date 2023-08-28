Dcard罵學生會長「下面很癢」 元培醫大女學生挨罰5千

元培醫事科技大學張姓女學生因與新任簡姓學生會長有嫌隙，竟在社群網站Dcard討論區中發布：「聽說新上任的學生會會長下面很癢」等文字。圖／報系資料照 元培醫事科技大學張姓女學生因與新任簡姓學生會長有嫌隙，竟在社群網站Dcard討論區中發布：「聽說新上任的學生會會長下面很癢」等文字，簡女不甘受辱報警提告。法官認為，張女所指「下面很癢」，言論意指男女關係混亂、不檢點，對他人帶有負面評價，最後依公然侮辱罪處張女罰金5千元，易服勞役5日。

判決書指出，張女和簡女互有嫌隙。張女去年6月9日在社群網站Dcard的「元培醫事科技大學」討論版上發布：「聽說新上任的學生會會長下面很癢」等文字，辱罵當時新上任的元培醫事科技大學簡姓學生會會長，簡女得知後，不甘受辱報警提告。

法官認為，張女所述「下面很癢」之意，依照社會一般通常觀念，意指男女關係混亂、不檢點，有私處需要搔癢之意。在現今社會生活中，也是對他人帶有負面評價用字。遭人指「下面很癢」，除會感受不快、難堪，更足以貶損人格、社會評價。最後依公然侮辱罪，處張女罰金5千元，易服勞役5日。