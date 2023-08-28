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大師蕭勤15億元畫作遺產歸屬爆爭議 基金會駁斥採法律行動

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴（中）委託律師鄧湘全（左）陪同舉行記者會，指有相關未經查證的不實言論與報導，損害基金會及個人名譽，澄清並採取法律行動捍衛名聲。記者徐如宜／攝影
蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴（中）委託律師鄧湘全（左）陪同舉行記者會，指有相關未經查證的不實言論與報導，損害基金會及個人名譽，澄清並採取法律行動捍衛名聲。記者徐如宜／攝影
當代抽象藝術大師蕭勤6月辭世，身後價值約15億元畫作遺產歸屬爆出爭議。蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴今天委託律師鄧湘全陪同舉行記者會，指有相關未經查證的不實言論與報導，損害基金會及個人名譽，澄清並採取法律行動捍衛名聲。

南藝大校友後援會日前以提供蕭勤妻子Monika更為安全、安穩的居住環境為由，在Monika胞妹Anna的授權、以及理律法律事務所於書信文件協助下，前往位於高雄前鎮區的會址，希望護送Monika離開基金會。雙方爭執僵持，警方也來關心。

蕭勤國際文化基金會由蕭勤擔任董事長，吳素琴為執行長。吳素琴今天表示，多年來她負責蕭勤夫妻的生活起居及醫療飲食照顧，關係如同家人，蕭勤曾在口述自傳書中非常感念地說「沒有想到我漂泊了一輩子，卻在晚年的時候在高雄找到一個家」。

鄧湘全表示，某些有心人士在蕭勤生前未曾聞問關心，卻在其過世後藉故攀附蕭勤妻子，更抺黑蕭勤基金會不法控制Monika行動自由，以及蕭勤曾找律師預立遺囑卻被吳女士阻撓等語，都非屬事實。

基金會出示蕭勤生前轉寄給吳女士的電子郵件，說明在高雄有Maggie（吳素琴）一家很好的照顧，駁斥諸多抹黑不實的講法；且生前將全部畫作捐贈給蕭勤基金會，再由蕭勤基金會來執行心願想法。基金會同時指出，由董事會的會議紀錄可以證明，蕭勤希望其無能力照顧配偶時，就由蕭勤基金會來監護照顧。蕭勤去年10月間已將畫作列冊捐贈蕭勤基金會，以執行讓世人都能看到其畫作的心願。

鄧湘全表示，基金會已向法院申請蕭勤遺孀Monica監護權，並對有心人士的誹謗言論及不實評論，提出刑事告訴。8月25日有一男一女強行進入基金會欲接觸Monica，也涉及私闖民宅。

被指控私闖民宅的蕭勤學生指出，並沒有私闖民宅，針對雙方的爭議，就進入司法程序進行。

當代抽象藝術大師蕭勤6月辭世，身後價值約15億元畫作遺產歸屬爆出爭議。記者徐如宜／攝影
當代抽象藝術大師蕭勤6月辭世，身後價值約15億元畫作遺產歸屬爆出爭議。記者徐如宜／攝影
蕭勤國際文化藝術基金會提出內容駁斥不實言論。記者徐如宜／攝影
蕭勤國際文化藝術基金會提出內容駁斥不實言論。記者徐如宜／攝影
蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴表示，與蕭勤情如家人。記者徐如宜／攝影
蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴表示，與蕭勤情如家人。記者徐如宜／攝影
蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴（中）委託律師鄧湘全（左）陪同舉行記者會，指有相關未經查證的不實言論與報導，損害基金會及個人名譽，澄清並採取法律行動捍衛名聲。記者徐如宜／攝影
蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴（中）委託律師鄧湘全（左）陪同舉行記者會，指有相關未經查證的不實言論與報導，損害基金會及個人名譽，澄清並採取法律行動捍衛名聲。記者徐如宜／攝影

畫作 立遺囑 遺產

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