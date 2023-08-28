幫張之明收匯款…立委執行長張騰龍當白手套 轉汙點證人閃重刑

立委辦公室執行長張騰龍在偵查中全盤托出，檢察官同意轉為汙點證人。記者蔣永佑／攝影 台北地檢署今偵結起訴營建署弊案，立委鄭天財國會辦公室執行長張騰龍，被查出在營建署道路工程組組長張之明與涉案廠商間擔任白手套，不僅出面代收賄款，將自身公司力大作為交付及存放賄款之用，更共同朋分賄款。所幸他在偵查初期即對行收賄案情全盤托出，由檢察官同意轉為汙點證人，因此未獲檢方求處重刑。

檢方調查，張騰龍長期擔任不同立法委員辦公室主任或執行長，遊走立法院及各行政機關，因此介入營建署標案及補助案，穿針引線充當收賄官員的白手套，並收取鉅額佣金，甚至享有支配賄款的權力，還用業者賄款買了輛賓士給張之明使用。為此，張騰龍被視為全案重要共犯，但他當初遭羈押獲准後，不久便坦承犯行，除對收賄流程詳細交代，也自動繳交部分不法所得。

反觀張之明，犯後矢口否認還歪曲實情，被檢察官認毫無悔意,，且收受賄賂及不正利益達56次，金額高達7567萬235元，連婚外情對象的育嬰費用、生活費、車貸，都要求涉案廠商支付，檢察官以「貪賄無藝，雁過拔毛」斥責其貪婪，因此遭具體求處重刑25年。