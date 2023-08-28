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藝人成潤捲泰國投資吸金案 一審判有期徒刑5年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人「成潤」捲入吸金案。圖／摘自臉書
藝人「成潤」捲入吸金案。圖／摘自臉書

台東市前市長陳建閣創設「瑞傑」國際地產公司，被控以詐騙投資不動產、吸金方式不法獲利逾6億元，台北地院審理認為，陳建閣相關被告犯銀行法非法經營銀行業務等罪，今天判決陳建閣有期徒刑10年。

此外，共犯北聯幫幫主「平哥」王際平判處有期徒刑13年4月，藝人「成潤」判處有期徒刑5年，本名吳勇峰的「砰砰阿峰」判刑2年，同案被告共12人分別判刑，合議庭也宣告沒收瑞傑國際地產不法所得2億5000萬元。全案可上訴。

檢方指控，王際平延攬陳建閣擔任瑞傑公司登記負責人，再招募音樂人吳勇峰擔任投資說明會的講師，由吳勇峰培訓本名陳伯偉的藝人「成潤」等人擔任投資講師，宣講瑞傑公司的海外建案如投資獲利可期。

依檢察官起訴犯罪事實，2016年起，瑞傑團隊聲稱在泰國投資興建「瑞傑花園」建案，宣稱建案位於泰國政府經濟戰略計畫區內，鎖定中、高階外派人才租屋需求，投報率為台灣的200％等，有不少投資人受騙上當。

不過，「瑞傑花園」建案興建不久之後便停工，致投資人血本無歸，向檢調檢舉，偵查中檢調單位估算被害人超過200人，認定王際、平陳建閣等人違法吸金6億3316萬元。

投資人 吸金

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