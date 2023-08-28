攜30公斤黃金出國未申報遭扣 男拒繳4千萬天價罰鍰恐拍賣

李姓男子日前遭海關查獲30公斤黃金條塊未申報，當場被扣留並裁處罰鍰。由於李男逾期未繳納，行政執行署桃園分署25日偕同台北關及桃園市金銀珠寶商業同業公會人員，前往桃機第一航廈出境海關辦公室查封及鑑定這批黃金條塊，共查封30條各約1公斤重黃金條塊。（行政執行署桃園分署提供） 中央社

李男日前遭海關查獲30公斤黃金條塊未申報，除當場扣留並裁處新台幣4694萬2080元罰鍰。由於李男逾期未繳納，行政執行署桃園分署今天表示，若李男不繳罰鍰將擇期公開拍賣。

桃園分署上午新聞稿表示，27歲的李姓男子民國109年3月間，因故未能趕上航班出境，經航空公司地勤人員引導至紅線（應申報）檯申請退關，財政部關務署台北關查驗行李發現，有未以書面或口頭申報的黃金條塊一批、重約30公斤，已逾免申報限額等值2萬美元。

桃園分署指出，台北關依洗錢防制法、洗錢防制物品出入境申報及通報辦法及行政罰法等規定，處以相當於未申報黃金價額的罰鍰4694萬2080元，由於李男逾期未繳納，台北關7月間移送桃園分署執行。

桃園分署說，執行官25日親自帶隊偕同台北關及桃園市金銀珠寶商業同業公會人員，前往桃機第一航廈出境海關辦公室查封及鑑定這批黃金條塊，共查封30條各約1公斤重黃金條塊。市值也從查扣時4600餘萬元飆漲至5900餘萬元，若李男仍拒不繳納罰鍰，將於日後定期拍賣。

桃園分署呼籲民眾，入出境時務必遵守相關通關規定，誠實申報攜帶物品，以免誤觸法網。