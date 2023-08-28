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雲林綠電案與張之明無關 北檢另案偵辦

中央社／ 台北28日電

營建署道路工程組長張之明（左），透過立委助理張騰龍（中）充當白手套，收受信創工程負責人陳登來（右）賄賂，護航雲林道路工程品質改善計畫審查，三人均收押禁見。 聯合報系資料照
營建署道路工程組長張之明（左），透過立委助理張騰龍（中）充當白手套，收受信創工程負責人陳登來（右）賄賂，護航雲林道路工程品質改善計畫審查，三人均收押禁見。 聯合報系資料照

台北地檢署偵辦營建署前組長張之明涉嫌收賄案，查出張之明涉嫌利用審核前瞻計畫補助機會，收受業者賄款及不正利益共計7567萬餘元，今天依貪污等罪起訴。北檢指出，雲林縣綠電案尚與張之明無關，另案偵辦中。

檢調獲報，指張之明、前營建署課長詹加欣涉嫌於民國110年至111年間透過某立委執行長張騰龍牽線，收受數家業者賄賂，暗中給予業者投標指導與協助，而護航雲林縣綠電案、道路改善工程補助案等多起標案，粗估收賄金額達新台幣數千萬元。

檢方查出，張之明、張騰龍就前瞻計畫中的「推動提升道路品質計畫」補助案，收受廠商陳登來賄賂款項合計7452萬元。張之明就同一補助案接受莊姓廠商招待飲宴、歡唱及女性陪侍與飯店住宿、性服務，收受不正利益17萬2756元。

另外，張之明就營建署道路工程組辦理的「市區道路BIM應用推廣案」、「市區道路碰撞構圖研究管理計畫」採購案，收受江姓廠商不正利益16萬1479元。張之明還指示江姓廠商交付賄賂81萬6000元給婚外情對象。

檢方統計，張之明於本案共收受7533萬6000元賄款，連同不正利益共收受7567萬235元，是近年來檢方起訴公務員收受賄賂最高金額。

檢方指出，前瞻計畫的提升道路品質計畫均由營建署道路工程組進行審查，張之明經手審核的預算權限額度應為409億4000萬元。本案與陳登來相關的73件計畫案，核定補助金額則為34億餘元。

檢方在本案中查扣包括張之明位於台北市士林區的不動產等，共扣得財物價值約6201萬元。另外，檢方在張騰龍立法院辦公室內扣到一把「獵槍」，經送鑑定後，認為並不具殺傷力。

至於雲林縣綠電案，北檢初步認為與張之明無關，目前另案偵辦中。

雲林 收賄 賄款 貪汙

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