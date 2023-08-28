手握409億預算涉84收賄案 最貪公務員酒足飯飽當廠商「家教」

營建署道路工程組組長張之明涉嫌收賄、洩密遭北檢起訴，檢方查出，張之明身為營建署一級主管，手握409.4億元預算，成為各路廠商巴結的對象，可能涉及收賄案件多達84件。張之明利用職務上監督前瞻基礎建設計畫預算及對補助案有決策影響力，與同案起訴的下屬詹家欣，趁外出飲宴、酒足飯飽之際，當起涉案廠商的「家教」，當桌指導如何撰寫服務建議書、設計書與圖，或是工法改善、提案原則、補助要點等，藉此收賄及不正利益高達7567萬235元。

張之名涉嫌收賄的84案中，信創及集得思工程顧問負責人陳登來涉及73件與前瞻計畫有關的道路改善工程；萮蘴工程顧問負責人莊文傑涉及9件前瞻計畫提升道路品質的補助案；鑫城及晟暘科技負責人江俊昇涉及道路工程組自辦的2件研究、管理案。

檢方認定，張之明身為組長，負責督導道路組前瞻基礎建設計畫編列、修正及審查作業，對各地方政府提案的公共工程相關補助計畫申請案件、相關標案具有決策影響力。

檢方調查，前瞻計畫中的「推動提升道路品質計劃，均由營建署採競爭型補助方式，由地方政府針對中央所提出附帶經費的政策或計畫，由有意願的業者經過一定程序提出計畫書，經過公開專業評選，擇優予以補助。