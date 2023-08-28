車子拋錨臨停車道 小貨車撞死待援二人…法官：雙方均有過失

彰化縣楊姓駕駛去年6月某日晚間7時多行經大村鄉埔港路，由於前方車輛故障拋錨，蔡姓駕駛和車上陳姓乘客一起坐和站在車子左側等待救援，楊男卻沒注意到車旁有人，欲從故障車左側超越時，撞上二男，二人送醫後均傷重身亡，彰化地方法院依過失致死罪，判刑6月。

判決書指出，楊男去年6月23日晚間7時多駕小貨車行經大村鄉埔港路時，前方蔡姓駕駛的小貨車因拋錨臨停在車道上，蔡男和陳男坐和站在故障車旁，楊男從左邊欲超越時卻撞上二人，造成陳男多處骨折併血胸，當天即傷重身亡，蔡男則是頭部重創及血胸，送醫救治後，仍於7月13日傷重身亡。

判決書指出，雖案發路段缺乏路燈照明，但仍可透過車輛頭燈的照明查知前方路況，另一輛車即有發現前方二人，而閃過二人，楊男應充分注意車前狀況，即可及早閃避，就可避免車禍發生，但楊男卻未充分注意車前狀況、採取必要安全措施，違反注意義務情節，是發生車禍原因之一。

但法官認為，蔡男將故障車臨停在南向車道上，車身已佔據該車道二分之一，也未豎立車輛故障標誌或開啟雙黃警示燈，二人即一起坐或站立在車子左側，顯已阻礙交通，也是造成車禍發生原因之一。