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性侵通緝犯逃亡21年 僅差4年脫罪！因叼菸開車終就逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

53歲黃姓男子，2002年時因犯下妨害性自主罪嫌遭桃園地院通緝，張男為躲避刑責開始逃亡。不料黃男大前天（25日）駕駛貨車行經板橋時，因邊開車邊抽菸又左搖右晃，遭板橋警方攔下，黃男一下車就背出個資，但警方一查發現黃男外貌與照片不同，黃男見事跡敗露拔腿狂奔，旋即被警方逮捕，詢後被依法解送歸案。

據了解，這名53歲黃姓男子，2002年遭桃園地方法院發布妨害性自主罪通緝後，為躲避查緝於是隨身帶著友人證件，並熟背其個資，遇到警方攔檢詢問時就以友人身分蒙混過關，21年來屢試不爽，僅剩4年就可以擺脫法定25年追訴期。

但賊星該敗，黃男25日上午7時許駕駛貨車行經板橋區金華街時，因一邊開車一手叼著香菸，加上開的搖搖晃晃，巡邏經過的板橋分局板橋派出所巡佐羅藍斌、警員林景云、李岳揚見狀立即將貨車攔下。

當警方詢問黃男身分時，黃男一時將友人的個資背錯引起攔查員警注意，警方詳加比對相片與本人後，發現外型相差很大，但黃男仍堅不吐實，當警方要將他帶回派出所查明身分時，黃男見形跡敗露，假藉要去找送貨的老闆證明自己身分，突然趁隙拔腿就往市場巷內狂奔。

警方見狀隨即尾隨追捕，追了1分鐘後黃男體力不支束手就擒，坦承自己已遭通緝21年，警方詢後將黃男依妨害性自主及廢棄物清理法通緝解送桃園地方法院歸案。

黃男出示友人的身分證欲蒙混過關。記者黃子騰／翻攝
黃男出示友人的身分證欲蒙混過關。記者黃子騰／翻攝
黃男拔腿往市場逃，遭警方壓制就逮。記者黃子騰／翻攝
黃男拔腿往市場逃，遭警方壓制就逮。記者黃子騰／翻攝
黃男向警方表示要找老闆證實自己身分。記者黃子騰／翻攝
黃男向警方表示要找老闆證實自己身分。記者黃子騰／翻攝

通緝 個資 桃園

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