性侵通緝犯逃亡21年 僅差4年脫罪！因叼菸開車終就逮

53歲黃姓男子，2002年時因犯下妨害性自主罪嫌遭桃園地院通緝，張男為躲避刑責開始逃亡。不料黃男大前天（25日）駕駛貨車行經板橋時，因邊開車邊抽菸又左搖右晃，遭板橋警方攔下，黃男一下車就背出個資，但警方一查發現黃男外貌與照片不同，黃男見事跡敗露拔腿狂奔，旋即被警方逮捕，詢後被依法解送歸案。

據了解，這名53歲黃姓男子，2002年遭桃園地方法院發布妨害性自主罪通緝後，為躲避查緝於是隨身帶著友人證件，並熟背其個資，遇到警方攔檢詢問時就以友人身分蒙混過關，21年來屢試不爽，僅剩4年就可以擺脫法定25年追訴期。

但賊星該敗，黃男25日上午7時許駕駛貨車行經板橋區金華街時，因一邊開車一手叼著香菸，加上開的搖搖晃晃，巡邏經過的板橋分局板橋派出所巡佐羅藍斌、警員林景云、李岳揚見狀立即將貨車攔下。

當警方詢問黃男身分時，黃男一時將友人的個資背錯引起攔查員警注意，警方詳加比對相片與本人後，發現外型相差很大，但黃男仍堅不吐實，當警方要將他帶回派出所查明身分時，黃男見形跡敗露，假藉要去找送貨的老闆證明自己身分，突然趁隙拔腿就往市場巷內狂奔。