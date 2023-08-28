張之明指示廠商匯款養小三 支付嬰兒用品費、車貸及生活費

營建署道路工程組組長張之明涉嫌收賄、性招待、指示廠商匯款養小三，收受不正利益高達7567萬元，台北地檢署今偵結，認定張之明嚴重損害政府補助及採購事務公平性，犯後毫無悔意，依不違背職務行收賄、洩密及洗錢罪起訴他，並求處重刑25年。受張之明指示支付小三生活費的廠商江俊昇，因清楚交代案情，獲檢方緩起訴。

起訴書指出，江俊昇深知張之明為中央級官員，若與張之明維持良好關係，對BIM設計軟體業務必有幫助，他基於對公務員關於不違背職務行為交付不正利益犯意，宴請張之名及營建署道路工程組課長詹家欣。此外，他還受張之明指示，期間內共支付約155萬1000元給張之明婚外情對象，作為車貸、生活費及嬰兒用品費。

起訴書指出，張之明在2021年11月間，在台北市錢櫃松江店結識一名女子，兩人開始交往，並多次發生親密關係。張之明承諾贈予一台MINI新車給女子，要求廠商江俊昇代為支付購車頭期款70萬元。

江俊昇為了答謝張之明的業務指導，考量日後仍有需要張之明協助之處，在2022年8月22日上午11分許，指示公司會計人員提領50萬元現金，再加上手頭現金20萬元，同日在公司交付70萬元現金給女子。女子隔日再將70萬存入個人銀行帳戶中。

起訴書載，女子於2022年10月13日產子，向張之明稱他是孩子生父，張之明為了支付女子嬰兒用品費、每個月生活費1萬元及車貸2萬5000元，張之明指示江俊昇分別在2022年12月16日、2023年1月11日、2023年2月13日、2023年3月15日等日期，以他的公司名義匯款共85萬1000元到女子帳戶內。

張之名除了指示廠商支付婚外情對象生活費外，也自行匯款給女子。起訴書指出，張之明在2021年11月30日及12月某日、2022年1月19日、2022年1月27日、2022年3月17日、2022年10月間某日，分別以現金支付婚外情對象，金額合計139萬5000元。

檢察官偵訊時，張之名供辯稱，他約女子在江俊昇辦公室內，由他支付70萬現金給女子。對此，女子供稱，去年8月22日江俊昇羅公司交付70萬元給她。江俊昇則供稱，為了感謝張之明協助指導，考量日後獲得資訊及避免被刁難等因素，張之明叫他拿70萬給女子，雖然張之明未補還他給女子的款項，但也沒有向張之明積極索償。