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張之明指示廠商匯款養小三 支付嬰兒用品費、車貸及生活費

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

營建署道路工程組組長張之明涉嫌收賄、性招待、指示廠商匯款養小三，收受不正利益高達7567萬元，台北地檢署今偵結，認定張之明嚴重損害政府補助及採購事務公平性，犯後毫無悔意，依不違背職務行收賄、洩密及洗錢罪起訴他，並求處重刑25年。受張之明指示支付小三生活費的廠商江俊昇，因清楚交代案情，獲檢方緩起訴。

起訴書指出，江俊昇深知張之明為中央級官員，若與張之明維持良好關係，對BIM設計軟體業務必有幫助，他基於對公務員關於不違背職務行為交付不正利益犯意，宴請張之名及營建署道路工程組課長詹家欣。此外，他還受張之明指示，期間內共支付約155萬1000元給張之明婚外情對象，作為車貸、生活費及嬰兒用品費。

起訴書指出，張之明在2021年11月間，在台北市錢櫃松江店結識一名女子，兩人開始交往，並多次發生親密關係。張之明承諾贈予一台MINI新車給女子，要求廠商江俊昇代為支付購車頭期款70萬元。

江俊昇為了答謝張之明的業務指導，考量日後仍有需要張之明協助之處，在2022年8月22日上午11分許，指示公司會計人員提領50萬元現金，再加上手頭現金20萬元，同日在公司交付70萬元現金給女子。女子隔日再將70萬存入個人銀行帳戶中。

起訴書載，女子於2022年10月13日產子，向張之明稱他是孩子生父，張之明為了支付女子嬰兒用品費、每個月生活費1萬元及車貸2萬5000元，張之明指示江俊昇分別在2022年12月16日、2023年1月11日、2023年2月13日、2023年3月15日等日期，以他的公司名義匯款共85萬1000元到女子帳戶內。

張之名除了指示廠商支付婚外情對象生活費外，也自行匯款給女子。起訴書指出，張之明在2021年11月30日及12月某日、2022年1月19日、2022年1月27日、2022年3月17日、2022年10月間某日，分別以現金支付婚外情對象，金額合計139萬5000元。

檢察官偵訊時，張之名供辯稱，他約女子在江俊昇辦公室內，由他支付70萬現金給女子。對此，女子供稱，去年8月22日江俊昇羅公司交付70萬元給她。江俊昇則供稱，為了感謝張之明協助指導，考量日後獲得資訊及避免被刁難等因素，張之明叫他拿70萬給女子，雖然張之明未補還他給女子的款項，但也沒有向張之明積極索償。

檢方綜合審酌後，認定江俊昇受張之明指示給女子相關款項行為，即使金額是由女子收受，張之明仍已構成收賄罪之構成要件。

營建署道路工程組長張之明涉嫌透過立委辦公室執行長張騰龍收賄賄賂，北檢今起訴4人。記者蔣永佑／攝影
營建署道路工程組長張之明涉嫌透過立委辦公室執行長張騰龍收賄賄賂，北檢今起訴4人。記者蔣永佑／攝影

收賄 婚外情

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