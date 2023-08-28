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科技廠花283萬綁4碩博士生 到職前被解約怒告1理由敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄專精無線感測系統的昇雷科技公司，和中山大學4名碩博士生簽約，在學期間提供碩士生每月1萬8000元、博士生每月4萬元獎學金，但約定畢業後需到公司任職，但4名碩博士生畢業前卻寫信向昇雷科技解約，公司對4人提告索賠283萬餘元，法院認為昇雷科技並未對4人給予工作培訓，不得約定最低服務年限，判科技公司敗訴。

昇雷科技成立於2017年，為全國首間由學校技轉，發明人技術入股衍生的新創公司，專精生理雷達感測技術，運用在醫療、長照等領域。

2018年間，昇雷科技急需科技產業人才，與中山大學石姓碩士生，阮姓、賴姓、蘇姓博士生簽約，約定每月補助碩士生月1萬8000元、博士生每月4萬元獎學金，但4人畢業後，碩士昇需到公司任職1年、博士生2年，若違反合約規定，則要賠償這段時間領取的獎學金。

2020年8月間，4名碩博士生分別寫信給昇雷科技解約，昇雷科技等了2年多最後期望落空，要求4人返還求學期間領取的獎學金也被拒絕，提告要求4人賠償共283萬餘元。

4名學生挨告後反駁，稱依據合約是等他們完成學業後，才受約定拘束，該公司2020年曾發生股東糾紛，他們擔心公司前景，才會終止契約，合約還訂有最低服務年限條款，已明顯違反勞基法規定。

高雄地院審理時，法官傳訊昇雷科技王姓技術副總到庭，王男稱公司的技術評估或開發，主要就是由4名學生進行，例如製程的BUG若沒有這4名學生幫忙，沒辦法完成公司要求，且公司產品是新技術，與舊的技術概念相反，除了中山大學熟悉的人以外，在台灣甚至國外要實現同一架構困難度很高。

另4人的指導教授也稱，當時昇雷科技剛成立，研發團隊未齊，需要人力開發產品，完成實驗室技轉的專利技術，所以才請他學生幫忙，但卡在博士生不能兼職，也不能要求學生白白提供勞務，因此才以獎學金方式補償學生的勞務所得。

法官依據王男、指導教授說法，認為這4名學生本來就具有專業知識，並非是由昇雷科技完成培訓，因此獎學金是屬於勞務對價關係，並非昇雷的專業技術培訓費用，綜合事證後，認為合約條款定的最低服務年限違反勞基法規定，判昇雷科技敗訴。

中山大學4名碩博士生和科技公司簽約，原定畢業後到公司任職，但到職前4人解約，被科技公司提告討錢，法院最後判科技公司敗訴。圖／聯合報系資料照片
中山大學4名碩博士生和科技公司簽約，原定畢業後到公司任職，但到職前4人解約，被科技公司提告討錢，法院最後判科技公司敗訴。圖／聯合報系資料照片

中山大學 提告 長照

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