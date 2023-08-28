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營建署組長張之明涉收賄7千萬 遭起訴具體求刑25年

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

營建署道路工程組組長張之明與課長詹家欣，涉嫌透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍牽線，向廠商陳登來收賄超過7000萬元及喝花酒，甚至要另家廠商幫他養小三，藉此護航特定廠商通過營建署把關的共73件前瞻計畫相關等道路改善工程審查及市區道路整修軟體服務標案。北檢今偵結，將張、詹、張、陳共4人，分別依不違背職務行收賄、洩密及洗錢罪起訴。

檢察官認定，張之明收賄、性招待、養小三，收受不正利益高達7567萬元，嚴重損害政府補助及採購事務公平性，且犯後毫無悔意，求處重刑25年。另名廠商江俊昇及莊文傑則因清楚交代案情，獲檢方緩起訴。

檢調調查，平時主業是水產養殖的張騰龍，利用自身立委辦公室執行長身分穿針引線，替急於通過營建署審查的縣市政府工程得標廠商與張之明等公務員牽線，使特定廠商順利通過有關雲林縣縣市道路改善工程審查，以及營建署道路工程組負責的各縣市市區道路整修軟體標案，張之明藉此收賄，並接受喝花酒等不正利益。

各縣市政府接受中央補助的公共工程中，部分標案因具有特殊專業性，即便得標後，原始設計或規劃案仍需經過營建署依工程專案予以審查，通過後才能開工，讓身為營建署一級主管，負責道路工程的張之明有可趁之機。

營建署道路工程組長張之明涉嫌透過立委辦公室執行長張騰龍收賄賄賂，北檢今起訴4人。記者蔣永佑／攝影
營建署道路工程組長張之明涉嫌透過立委辦公室執行長張騰龍收賄賄賂，北檢今起訴4人。記者蔣永佑／攝影

收賄 主管

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