不滿前方機車急煞 台中兩男出言辱罵又涉脫安全帽打人吃官司

台中市張姓機車騎士前天載林姓友人行經太平區長龍路二段時，因不滿前方另名張姓男子的機車突然煞停，因而口出髒話辱罵，另又涉及脫安全帽、拿安全帽打張的危險駕駛，警方據報查出兩人身分，今天將約談到案依法究辦。

據指出，前方的張姓男子的機車會突然煞停，是因對向的1名婦人機車腳踏墊上的水桶掉落，他怕滾到車道上會發生危險，因而突然煞車，並停於車道中，致後方的張、林二人差點撞上。

當時後方的張姓機車騎士載著林姓友人正要下山，除了對前車罵髒話，還加速超車逼近，後座林姓友人甚至脫下安全帽恐嚇、拍打騎士右手，所幸未釀成事故。