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辯「借電源線」喊誣告…男釣蝦場搶櫃台錢包 慘被判關10月

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名黃姓男子去年3月到中壢某釣蝦場消費，期間向櫃檯買飲料時，趁店員不注意搶奪放在櫃台裡的皮夾，內含新台幣2700元，事後黃男被逮辯稱自己「借電源線」，但犯行早被監視器拍的一清二楚。經桃園地院審理，判黃男犯搶奪罪，處有期徒刑10月，不得易科罰金。

黃男去年3月5日下午6點54分許，至桃園市中壢區一間釣蝦場消費，當時黃男到櫃台向傅姓女員工購買飲料後，認為有機可乘心生歹念，趁傅女轉頭收整現金時，公然從櫃台左側後方，徒手奪取傅女放在櫃台包包裡的皮夾，內含新台幣2700元，隨即逃離現場。

傅女見狀後追趕在後，但追不上趕緊請釣蝦場老闆報警，經警方至現場初步詢問，發現黃男在釣蝦場旁店家，立即逮人進行盤查，但黃男矢口否認犯行，辯稱自己沒有拿錢包，是和傅女「借電源線」，並說「我會跑是因為我拿走後，她說小偷，有5、6個壯漢圍過來，我就往外衝」，直到後來想到自己的機車停在店門口，所以自己走回現場。

但警方調閱監視器畫面，黃男被拍到從櫃台內奪取一個白色、扁平矩形物品，正是傅女的錢包，外觀明顯不像電源線，且也沒有所謂5、6個壯漢圍上，僅傅女一人在後追趕，當場戳破黃男種種謊言。

桃園地院審理，認為黃男搶奪他人財物，造成被害人財產損失及不便，所為應予非難，卻矢口否認犯行並狡辯，甚至在警詢時聲稱要對被害人提告誣告。審酌黃男於證據確鑿的情形下，仍砌詞避就，毫無愧心，且未賠償被害人所受損害，最終判其犯搶奪罪，處有期徒刑10月，不得易科罰金。可上訴。

桃園地方法院。圖／報系資料照
桃園地方法院。圖／報系資料照

桃園 監視器 提告

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