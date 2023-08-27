台中少女車禍亡 母因任職大立光...求償撫養費遭法官全駁

台中市梁姓少女3年前搭陳姓友人的機車，行經沙鹿區時，疑未保持安全距離，加上林姓男子駕駛的貨車突然駛入，陳煞車不及撞上，梁女摔落地面重擊頭部不治，梁母向林、陳請求360萬元賠償，其中217萬元為撫養費，但法官審酌，梁母任職大立光，月薪9萬多，退休時會有千萬財產，無需撫養，僅判陳需賠105萬元，二審駁回上訴。

判決指出，17歲梁姓少女在2019年5月23日晚間，搭上仍讀高三的陳姓友人機車，行經沙鹿區台灣大道六段時，疑未保持安全距離，當時由林姓男子駕駛的貨車，欲從產業道路駛入台灣大道六段慢車道，並在車道中迴正車輛。

陳男因反應不及，先撞上另輛急停的機車後，再失控撞上林男貨車的後方，當時坐在後座的梁女摔落地面，頭部受到重擊，經緊急送醫後，仍宣告不治，全案將陳、林二人依過失致死罪送辦，梁母另外以醫藥費6.8萬元、喪葬費87萬元、精神撫慰金150萬元、撫養費217萬元，總計461萬元，經扣除強制險已給付101萬元後，求償360萬元。

全案經台中市車輛行車事故鑑定委員會後，認定陳、林二人都有肇事原因，分占六成、四成責任。

刑事部分，陳男被判刑11月確定，已入監服刑，林男則是被判刑6月，得易科罰金。

民事部分，台中地院簡易庭審酌，梁母名下有房、車等財產，距離退休仍有20年，而且梁母任職大立光，案發前每年年收入都破百萬，每月薪資平均超過9萬元，退休後名下財產超過千萬元，無需由女兒撫養，因此駁回撫養費217萬元部分。

其餘醫藥費部分裁准、喪葬費部分裁准50萬元、精神撫慰金全數裁准，依照肇事比例分配，判林需賠82萬元、陳需賠206萬元，不過因梁母領走的死亡保險理賠金是由林所投保，扣除後梁母不得再向林求償。

因梁母受到的損害，已經受領101萬元的保險金所填補，因此陳男賠償金部分，扣除保險金後，可向陳請求賠償105萬元，超過的部分都不予准許，全案上訴二審後，仍維持一審認定，仍可上訴。